Укрзалізниця може заплатити бізнесу 73 млрд грн компенсації: за що

Укрзалізниці доведеться виплатити українським підприємствам багатомільярдну компенсацію в разі програшу в судах

Представники українського бізнесу оскаржують у суді три накази Міністерства інфраструктури про зміну тарифів Укрзалізниці впродовж 2021–2022 років.

Один з таких указів (№586) передбачав підвищення тарифів УЗ на 9% з 1 січня 2022 року на перевезення групи вантажів першого тарифного класу – сировинні товари, зокрема руду та вугілля.

На початку серпня 2024 року Київський окружний адміністративний суд визнав нечинним вищеописаний указ за позовом ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова. Суд аргументував рішення тим, що Укрзалізниця не змогла довести необхідність для перегляду тарифів. При цьому саме рішення щодо зміни тарифу тільки для одного класу суд визнав дискримінаційним.

Читайте також: Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці

УЗ подала апеляцію, засідання заплановане на 3 жовтня. Якщо перевізник остаточно програє суди по всім трьом наказам, то йому доведеться компенсувати бізнесу різницю між тарифами у розмірі 73 млрд грн, зокрема:

14,4 млрд грн — у разі скасування наказу №418;

2,8 млрд грн — наказу №586;

55,7 млрд грн — наказу №441.

Востаннє УЗ підвищувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%. Майже половину всієї суми підвищення тоді сплатив SCM Ріната Ахметова, оскільки на частку його підприємств на момент підвищення припадало майже 30% усіх залізничних вантажів.

Цікаве по темі: Укрзалізниця запустила мапу безбарʼєрності вокзалів: як працює

Що буде з тарифами далі

Попри судові справи Укрзалізниця готує нову тарифну реформу щодо перевезень вантажів. В першу чергу це обумовлено економічними проблемами в компанії.

Так, УЗ хоче підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%. Запровадити нові тарифи планується вже у 2024 році.

Голова компанії Євген Лещенко водночас запевнив, що відповідна реформа зробить тарифоутворення прозорішим, стабілізує роботу УЗ та не завдасть бізнесу шкоди.

Нагадаємо, у липні та серпні АТ «Укрзалізниця» понесло збитки на 600-700 млн грн в місяць і прогнозує незначний збиток за підсумками 2024 року, попри позитивні фінансові результати у першій половині року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок

Укрзалізниця з вересня продаватиме квитки по-новому

Укрзалізниця підвищить ціни на квитки для пасажирів: причина

За матеріалами Forbes