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Укрзалізниця з вересня продаватиме квитки по-новому

16.08.2024 19:30
Дарія Шуть
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Вже з початку осені один зі способів купівлі квитків на потяги Укрзалізниці буде змінено

Укрзалізниця

Фото: freepik.com

Починаючи з 1 вересня, звичайний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua, де можна зарезервувати та придбати квитки, перестане працювати. Цей вебпортал був розроблений ще у 2017 році на замовлення УЗ, головною причиною його закриття є устарівший формат.

Про це розповів керівник пасажирського напряму компанії Олександр Перцовський.

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За його словами, з осені всі охочі зможуть купувати квитки онлайн через однойменний мобільний додаток Укрзалізниці, новий сайт https://booking-new.uz.gov.ua/ (який наразі знаходиться на стадії бета-тестування), а також в сторонніх сервісах із продажу залізничних квитків.

За старим доменом з 1 вересня відкриватиметься нова версія сайту. При цьому користувачі все ще зможуть відвідувати старий сервіс для перегляду квитків, але не для їх купівлі.

Перцовський зазначив, що наразі компанія продає онлайн 85% квитків на поїзди, і це є одним з найвищих показників серед європейських країн.

Нагадаємо, Укрзалізниця розробляє нову модель тарифів на пасажирські перевезення. Попередньо, планується низка цінових змін. Перше з нововведень передбачає помірне підвищення базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції.

Ще одна пропозиція містить запровадження гнучкішої та динамічнішої тарифної моделі. Це дозволить варіювати ціни на квитки залежно від годин, днів та інших параметрів. При цьому збережуть і найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість.

Раніше ми писали, що цього року Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення, попри те, що компанія стабільно несе від них збитки. За словами представників Укрзалізниці, ці збитки можуть сягати 12-14 мільярдів гривень щороку. Чистий прибуток компанія отримує завдяки вантажним перевезенням.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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