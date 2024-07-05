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Укрзалізниця втратить 70% доходів після лібералізації ринку — Лященко

05.07.2024 12:20
Ольга Деркач
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Лібералізація ринку залізничних перевезень приведе до втрати 70% доходів від вантажних перевезень Укрзалізниці. Це станеться впродовж 5-7 років після введення лібералізації

Укрзалізниця втратить 70% доходів після лібералізації ринку — Лященко

Укрзалізниця втратить 70% доходів після лібералізації ринку — Лященко Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це заявив голова правління компанії Євген Лященко в інтерв’ю Forbes.

Лященко зазначив, що згідно з фінансовою моделлю Укрзалізниці після анбандлінгу, розробленого спільно з фахівцями Світового банку, компанія потребуватиме щорічних дотацій у розмірі від €0,8 до €1 млрд. Це пов’язано з втратою доходів.

«Тож це питання насамперед не поділу компанії, а хто дотуватиме значні видатки на пасажирські перевезення та підтримку інфраструктури, коли ринок лібералізується», — заявив Лященко.

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Він зазначив, що це відповідає філософії європейської моделі, де країни ЄС надають дотації своїм залізницям. Однак така модель може бути неприйнятною для України.

«У нашому бюджеті вочевидь найближчими роками таких грошей не буде», — додав він.

Наразі Укрзалізниця спільно з Deloitte розробляє п’ятирічну стратегію, яка включатиме карту ризиків та розрахунки різних сценаріїв, повідомив голова компанії.

Україна зобов’язалася ухвалити закон «Про залізничний транспорт» та сприяти створенню конкурентного середовища для операторів залізничного транспорту в рамках переговорів про вступ до ЄС.

Один із сценаріїв передбачає розділення Укрзалізниці на чотири компанії: вантажну, пасажирську, інфраструктурну та виробничу.

Нагадаємо, що Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії. Українська залізнична компанія Укрзалізниця спільно з іспанськими підприємствами розробляє пілотний проєкт із виготовлення вагонів з розсувними колісними парами. Ці вагони будуть здатні курсувати як на українських, так і на європейських коліях.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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