Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії

Українська залізнична компанія Укрзалізниця спільно з іспанськими підприємствами розробляє пілотний проєкт із виготовлення вагонів з розсувними колісними парами. Ці вагони будуть здатні курсувати як на українських, так і на європейських коліях

Про це в інтерв’ю Forbes розповів голова правління УЗ Євген Лященко. Орієнтовна вартість проєкту становить кілька мільйонів євро.

Укрзалізниця домовилася створити спільний консорціум з іспанськими компаніями, які мають досвід у технології автоматичної зміни ширини колії, повідомив Євген Лященко. Завдяки цій ініціативі компанії зможуть разом подаватися на грант іспанського уряду для реалізації в Україні пілотного проєкту, зазначив він.

Проєкт передбачає виробництво вагонів з розсувними колісними парами та встановлення автоматизованої системи зміни ширини колії з українського стандарту 1520 мм на європейський 1435 мм.

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За найоптимістичнішими прогнозами, проєкт може розпочатися наприкінці 2025 року, оскільки процес сертифікації таких вагонів є досить складним, додав голова УЗ.

Наразі ведеться робота над розробкою технічних аспектів цього проєкту, щоб перший етап розпочався до кінця 2024 року.

«Щойно ця робота завершиться – стане відома фінальна вартість. Орієнтовно це декілька мільйонів євро», – зазначив Лященко.

Іспанська та українська залізниці мають різні стандарти ширини колії порівняно з країнами ЄС. Зокрема, українська колія становить 1520 мм, тоді як європейська – 1435 мм. Це створює перешкоди для інтеграції в єдину європейську залізничну мережу.

Іспанські державні компанії Adif та Renfe розробили інноваційну систему зміни ширини колії для вантажних перевезень. Adif допоможе Укрзалізниці з пілотним проєктом впровадження поїздів, здатних адаптуватися до різної ширини колії.

Нагадаємо, що Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів. УЗ планує підвищення тарифів на перевезення вантажів. Це обумовлено фінансовими проблемами компанії. Для пасажирів ціни поки залишаться незмінними. Завдяки новим тарифам УЗ планує отримати до 4 млрд грн прибутку вже до кінця цього року, заявив голова правління компанії Євген Лященко.

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