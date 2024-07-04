close-btn
PaySpaceMagazine

Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії

04.07.2024 19:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Українська залізнична компанія Укрзалізниця спільно з іспанськими підприємствами розробляє пілотний проєкт із виготовлення вагонів з розсувними колісними парами. Ці вагони будуть здатні курсувати як на українських, так і на європейських коліях

Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії

Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії Фото: pixabay.com

Про це в інтерв’ю Forbes розповів голова правління УЗ Євген Лященко. Орієнтовна вартість проєкту становить кілька мільйонів євро.

Укрзалізниця домовилася створити спільний консорціум з іспанськими компаніями, які мають досвід у технології автоматичної зміни ширини колії, повідомив Євген Лященко. Завдяки цій ініціативі компанії зможуть разом подаватися на грант іспанського уряду для реалізації в Україні пілотного проєкту, зазначив він.

Проєкт передбачає виробництво вагонів з розсувними колісними парами та встановлення автоматизованої системи зміни ширини колії з українського стандарту 1520 мм на європейський 1435 мм.

Цікаве по темі: Застосунок Укрзалізниці потрапив до топ-10 в App Store

За найоптимістичнішими прогнозами, проєкт може розпочатися наприкінці 2025 року, оскільки процес сертифікації таких вагонів є досить складним, додав голова УЗ.

Наразі ведеться робота над розробкою технічних аспектів цього проєкту, щоб перший етап розпочався до кінця 2024 року.

«Щойно ця робота завершиться – стане відома фінальна вартість. Орієнтовно це декілька мільйонів євро», – зазначив Лященко.

Іспанська та українська залізниці мають різні стандарти ширини колії порівняно з країнами ЄС. Зокрема, українська колія становить 1520 мм, тоді як європейська – 1435 мм. Це створює перешкоди для інтеграції в єдину європейську залізничну мережу.

Іспанські державні компанії Adif та Renfe розробили інноваційну систему зміни ширини колії для вантажних перевезень. Adif допоможе Укрзалізниці з пілотним проєктом впровадження поїздів, здатних адаптуватися до різної ширини колії.

Нагадаємо, що Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів. УЗ планує підвищення тарифів на перевезення вантажів. Це обумовлено фінансовими проблемами компанії. Для пасажирів ціни поки залишаться незмінними. Завдяки новим тарифам УЗ планує отримати до 4 млрд грн прибутку вже до кінця цього року, заявив голова правління компанії Євген Лященко.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрзалізниця за підтримки Mastercard оновила сайт: що змінилось

Укрзалізниця почала купувати пальне на Prozorro Market: за якою ціною

Скільки заробила Укрзалізниця у 2023 році та як розподілила прибуток

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Банкіри розповіли, що для українців найважливіше у виборі зарплатної картки 04.07.2024

Банкіри розповіли, що для українців найважливіше у виборі зарплатної картки
ОККО запустила новий сервіс: що робить 04.07.2024

ОККО запустила новий сервіс: що робить
Де закрилося найбільше ФОПів і компаній в Україні — YouControl 04.07.2024

Де закрилося найбільше ФОПів і компаній в Україні — YouControl
Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів: як це вплине на бізнес 04.07.2024

Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів: як це вплине на бізнес
Мережа KFC відкрила ювілейний заклад в Україні 04.07.2024

Мережа KFC відкрила ювілейний заклад в Україні
У Києві відбудеться конференція «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри» 03.07.2024

У Києві відбудеться конференція «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»
Вибір редакції
Всі
Що таке фінансові ринки: як вони працюють і чим особливі
ТОП статей 04.07.2024

Що таке фінансові ринки: як вони працюють і чим особливі

 Як просувати фінансові продукти: про виклики, кейси та стратегії в інтерв’ю з регіональною директоркою TransferGo Анастасією Фоменко
ТОП статей 04.07.2024

Як просувати фінансові продукти: про виклики, кейси та стратегії в інтерв’ю з регіональною директоркою TransferGo Анастасією Фоменко
Останні новини
Сьогодні  20:00

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд

 Сьогодні  19:30

Біткоїн впав до $57 тис.: криптоексперти назвали причини

 Сьогодні  19:00

Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії

 Сьогодні  18:30

Вчені створять акумулятори з вулканів

 Сьогодні  18:00

Snickers представив перший у світі ШІ-клон

 Сьогодні  17:45

Банкіри розповіли, що для українців найважливіше у виборі зарплатної картки

 Сьогодні  17:30

ОККО запустила новий сервіс: що робить

 Всі новини