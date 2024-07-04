Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів: як це вплине на бізнес

Задля збільшення прибутку Укрзалізниця зробить дорожчими вантажні перевезення. Зміни відбудуться до кінця року

Державний перевізник Укрзалізниця (УЗ) планує підвищення тарифів на перевезення вантажів. Це обумовлено фінансовими проблемами компанії. Для пасажирів ціни поки залишаться незмінними.

Завдяки новим тарифам УЗ планує отримати до 4 млрд грн прибутку вже до кінця цього року, заявив голова правління компанії Євген Лященко.

За його словами, у 2023-му Укрзалізниця сягнула позначки в 4,9 млрд грн прибутку після 10 млрд грн збитків у перший рік повномасштабної війни. Однак проблеми можуть виникнути і цього року, якщо не змінити ціни.

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Лященко зазначив, що компанія планує до кінця 2024-го повністю змінити тарифну модель, що діяла з 1997 року. Наразі тарифну реформу розглядає Кабінет міністрів. Залежно від строків запровадження нових цін УЗ зможе отримати близько 3-4 млрд грн прибутку цього року.

Водночас це несе певні наслідки для бізнесу, сумарні витрати якого через підвищення цін та вантажні перевезення зростуть приблизно на 7%. Очільник Укрзалізниці додав, що компанія вже подала відповідну пропозицію щодо «гармонізації тарифів» і очікує на її схвалення.

Зокрема, серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє наші вагони. Основний задум — спростити систему тарифоутворення, яка складається з п’яти різних класів та більш як 20 коефіцієнтів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця створила окрему компанію. Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

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За матеріалами Forbes