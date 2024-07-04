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Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів: як це вплине на бізнес

04.07.2024 15:00
Дарія Шуть
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Задля збільшення прибутку Укрзалізниця зробить дорожчими вантажні перевезення. Зміни відбудуться до кінця року

Укрзалізниця

Фото: freepik.com

Державний перевізник Укрзалізниця (УЗ) планує підвищення тарифів на перевезення вантажів. Це обумовлено фінансовими проблемами компанії. Для пасажирів ціни поки залишаться незмінними.

Завдяки новим тарифам УЗ планує отримати до 4 млрд грн прибутку вже до кінця цього року, заявив голова правління компанії Євген Лященко.

За його словами, у 2023-му Укрзалізниця сягнула позначки в 4,9 млрд грн прибутку після 10 млрд грн збитків у перший рік повномасштабної війни. Однак проблеми можуть виникнути і цього року, якщо не змінити ціни.

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Лященко зазначив, що компанія планує до кінця 2024-го повністю змінити тарифну модель, що діяла з 1997 року. Наразі тарифну реформу розглядає Кабінет міністрів. Залежно від строків запровадження нових цін УЗ зможе отримати близько 3-4 млрд грн прибутку цього року.

Водночас це несе певні наслідки для бізнесу, сумарні витрати якого через підвищення цін та вантажні перевезення зростуть приблизно на 7%. Очільник Укрзалізниці додав, що компанія вже подала відповідну пропозицію щодо «гармонізації тарифів» і очікує на її схвалення.

Зокрема, серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє наші вагони. Основний задум — спростити систему тарифоутворення, яка складається з п’яти різних класів та більш як 20 коефіцієнтів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця створила окрему компанію. Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

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За матеріалами Forbes

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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