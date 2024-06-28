Укрзалізниця створила окрему компанію: чим займатиметься

Укрзалізниця найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. З цією метою компанія створила окрему юридичну особу — ТОВ «УЗ Енерго»

Наразі Укрзалізниця, як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності. За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.

«Укрзалізниця входить до топ-5 найбільших розподільчих компаній України за протяжністю мереж та обсягами перетоку електроенергії. Товариство є важливим елементом Об’єднаної енергетичної системи України, забезпечує електропостачання для низки домогосподарств та підприємств на усій території України. Минулої зими ми вже допомогли енергосистемі країни в забезпеченні живлення окремих адміністративних одиниць та зараз, беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період. Саме тому було схвалено рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт. На сьогодні Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

Відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою, з отриманням у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. У зв’язку з цим правлінням АТ «Укрзалізниця» було надано згоду на створення окремої компанії, частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ «Збут Енерджи ЛТД», статутний капітал якої, в свою чергу, на 100% належить Укрзалізниці.

Укрзалізниця, як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця планує побудувати власні електростанції. Виробництво електроенергії потужністю 250 МВт дасть змогу компанії частково забезпечити енергопотреби об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі УЗ, зазначив Лященко. Загальні енергетичні потреби Укрзалізниці становлять 300 МВт.

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За матеріалами: Укрзалізниця.