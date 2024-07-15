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Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці

15.07.2024 18:40
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор Укрпошта оголосив про партнерство з Укрзалізницею

Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці

Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці Фото: freepik.com

Укрпошта стала партнеркою програми лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Тепер клієнти зможуть оплатити поштові послуги за допомог балів, накопичених з поїздок потягами Укрзалізниці.

«І подорожувати, і відправляти. Відтепер Укрпошта — партнерка програми лояльності Укрзалізниці. А це означає, що бали-обіймашки, накопичені з поїздок потягами Укрзалізниці, ви можете використати при сплаті послуг Укрпошти», — йдеться в повідомленні Укрпошти.

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Як скористатися:

  • заходьте в мобільний застосунок Укрзалізниці та шукайте пропозицію Укрпошти в програмі лояльності «Залізні друзі»;
  • обмінюйте накопичені бали на промокод -20% для оплати послуг «Укрпошта Стандарт» або «Укрпошта Експрес»;
  • надайте отриманий промокод оператору у відділенні Укрпошти при відправленні чи отриманні посилки.

Нагадаємо, що Укрзалізниця втратить 70% доходів після лібералізації ринку. Про це заявив голова правління компанії Євген Лященко. Він зазначив, що згідно з фінансовою моделлю Укрзалізниці після анбандлінгу, розробленого спільно з фахівцями Світового банку, компанія потребуватиме щорічних дотацій у розмірі від €0,8 до €1 млрд. Це пов’язано з втратою доходів.

Крім того, Укрпошта запустить новий застосунок. Укрпошта має намір надалі цифровізувати послуги та покращувати онлайн-сервіс для клієнтів. Для цього планується замінити мобільний застосунок та додати туди нові функції. До кінця року Укрпошта запустить новий мобільний застосунок. Поточна версія містить низку недоліків, а також має низькі рейтинги в App Store та Google Play Market — 2,5 та 2,0 відповідно.

Також ми писали, скільки заробила Укрзалізниця за останні декілька років. Цього року Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення, попри те, що компанія стабільно несе від них збитки. За словами представників Укрзалізниці, ці збитки можуть сягати 12-14 мільярдів гривень щороку.

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За матеріалами: Укрпошта.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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