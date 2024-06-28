Укрпошта запустить новий застосунок: які функції з'являться

Державний поштовий оператор Укрпошта має намір надалі цифровізувати послуги та покращувати онлайн-сервіс для клієнтів. Для цього планується замінити мобільний застосунок та додати туди нові функції

До кінця року Укрпошта запустить новий мобільний застосунок. Поточна версія містить низку недоліків, а також має низькі рейтинги в App Store та Google Play Market — 2,5 та 2,0 відповідно.

Як розповів маркетинговий директор Укрпошти Максим Колесніков, в новому застосунку додадуть функції, які наразі користувачам недоступні, однак вони вже давно є в конкурентів. Серед них — трекінг посилок.

«Одна з найбільших проблем, яка є в поточному застосунку, – це те, що в ньому нема сповіщень про статус вашої посилки. Це було пов’язано не з тим, що не було бажання в розробників, — просто всього не могла надавати інфраструктура Укрпошти», — зазначає Колесніков.

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В новому застосунку Укрпошти клієнти будуть отримувати сповіщення про статус своїх посилок на кожному етапі: від сортування до доставки. Щоб запровадити таку можливість, потрібно повністю переписувати застосунок, зміни не можна внести в наявний.

«Зараз ми запускаємо кілька систем, які будуть дозволяти на кожному кроці контролювати посилку — те саме автоматизоване сортування дозволить розуміти, що, де і як вона їде. І це дозволить запустити цю функцію», — пояснює маркетинговий директор.

Точних термінів він не назвав, крім того, що застосунок буде запущено до кінця цього року. Також наразі невідомо, які ще функції з’являться, крім трекінгу.

Нагадаємо, Укрпошта почала встановлювати мобільні відділення контейнерного типу, ціль яких — тимчасова заміна стаціонарних, зруйнованих під час бойових дій. Як вони виглядають — дивіться в нашому матеріалі.

Також ми писали, що Укрпошта знову готується продати на аукціоні нову партію невручених посилок. Наразі оголошено прийом заявок на участь в аукціонах на 22 лоти. Кожен лот — це набір невручених посилок. Стартова ціна кожного — 1200 грн. Аукціони пройдуть з 2 по 23 липня.

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За матеріалами AIN.UA