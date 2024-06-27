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Укрпошта виставила на аукціон другу партію невручених посилок

27.06.2024 13:40
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор Укрпошта знову готується продати на аукціоні нову партію невручених посилок

Укрпошта виставила на аукціон другу партію невручених посилок

Укрпошта виставила на аукціон другу партію невручених посилок Фото: freepik.com, uk.m.wikipedia.org, pngwing.com

Про це свідчать дані на Prozorro.Продажі.

Наразі оголошено прийом заявок на участь в аукціонах на 22 лоти. Кожен лот — це набір невручених посилок. Стартова ціна кожного — 1200 грн. Аукціони пройдуть з 2 по 23 липня.

На початку травня Укрпошта заявила, що продаватиме на аукціонах ті посилки, які були незатребувані протягом півроку.

А вже через декілька днів пройшов перший такий аукціон. Компанія продала чотири палети за 120 тис. грн. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, стартова ціна кожного палета становила 1,2 тис. грн (або 4800 за 4). У кожному з них було 100 посилок. У першому аукціоні прийняло участь 56 учасників.

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Також Смілянський поділився цікавою інформацією, що вартість повернутих або незабраних посилок e-commerce у світі перевищила $220 млрд у 2023 році або близько 16% від обсягу продажів. Ці повернуті товари лише в США генерують до 16 мільйонів метричних тон викидів (СO₂ emissions) або 2,9 млрд тон сміття кожен рік.

«Розуміючи цю проблему, лідери ринку починають з нею боротись. Один із шляхів — це продаж таких товарів, щоб вони не опинялись на сміттєзвалищах. Обсяг цього бізнесу перепродажу? $644 мільярда. Тисячі людей зробили покупку та перепродаж цих товарів своїм бізнесом», — заявив він.

Укрпошта також не могла оминути цей тренд. Ігор Смілянський додав, що тут варто подякувати Верховній Раді та деяким окремим людям за законодавчі зміни, які зробили продаж неотриманих посилок можливим (до цього були лише знищення з купою комісій за участю податкової, місцевої влади тощо).

«За ці роки в Укрпошті накопичились тисячі посилок, які не були забрані клієнтами більше, ніж 6 місяців в силу різних причин. Десь це рекламні посилки, десь — різко змінились обставини, а іноді повернення дорожче відмови і т.і. Звісно, що ми понесли витрати на всі ці доставки, які тепер маємо можливість компенсувати, а Ви натомість зможете почати новий бізнес», — сказав Смілянський.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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