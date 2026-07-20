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Безкоштовна доставка ліків: Укрпошта об’єдналася з Health24

20.07.2026 18:20
Микола Деркач

Користувачі медичної платформи Health24 отримали можливість замовляти препарати за електронним рецептом із доставкою через сервіс «Укрпошта.Аптека». Нова функція доступна безпосередньо в особистому кабінеті пацієнта, а доставку замовлення оператор здійснює безкоштовно

Безкоштовна доставка ліків: Укрпошта об’єдналася з Health24

Фото: chatgpt.com

Щоб скористатися послугою, у застосунку Health24 потрібно відкрити «Медкарту», перейти до розділу «Рецепти», обрати пацієнта та потрібний е-рецепт. Після натискання кнопки «Укрпошта.Аптека» система автоматично перенаправить користувача на сайт бронювання медикаментів. Там необхідно ввести код погашення рецепта, зазначити особисті дані та підтвердити доставку через «Укрпошту».

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що інтеграцію запустили нещодавно, однак користувачі вже оформлюють через новий канал близько 50 замовлень щодня. Детальну відеоінструкцію щодо роботи сервісу опублікувала команда Health24.

У компанії пояснюють, що сервіс насамперед має спростити доступ до медикаментів для жителів сіл, невеликих населених пунктів і віддалених громад, де немає стаціонарних аптек. Мережа «Укрпошти» охоплює понад 26 тисяч точок присутності по всій Україні, зокрема населені пункти поблизу лінії фронту.

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«Ми створювали «Укрпошта.Аптека», щоб подолати аптечний вакуум у тисячах українських сіл і містечок, де немає стаціонарних аптек, і зробити ліки доступними кожному українцю незалежно від місця проживання. Інтеграція з Health24 — це ще один крок до того, щоб отримати необхідні препарати було просто, швидко і з безкоштовною доставкою», — зазначають в Укрпошті.

На сайті «Укрпошта.Аптека» також можна забронювати препарати за електронним рецептом або державною програмою «Доступні ліки». Для цього потрібно вказати номер рецепта та обрати препарат із доступного переліку.

Раніше аптечний сервіс «Укрпошти» уже інтегрували з іншими цифровими медичними платформами. Розширення кількості таких інтеграцій дає змогу оформлювати замовлення одразу після отримання е-рецепта, не шукаючи необхідні препарати окремо в різних аптеках.

Редакція PSM звертає увагу: під час оформлення замовлення варто уважно перевіряти дані електронного рецепта, адресу або відділення доставки та перелік обраних препаратів. Ліки, що відпускаються за рецептом, слід застосовувати лише відповідно до призначення лікаря.

Сьогодні мережа національного поштового оператора налічує понад 26 000 точок присутності по всій країні. Саме завдяки цій інфраструктурі ліки стають доступними у найвіддаленіших громадах та поблизу лінії фронту.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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