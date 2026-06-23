НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Смілянського

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Рішення прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури

«Укрпошта» має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг і забезпечує доступ мільйонам громадян до основних платіжних сервісів, тож належне функціонування компанії має важливе значення для стабільності платіжного ринку України. Регулятор розпочав процедуру оцінки відповідності Смілянського за результатами наглядових дій щодо діяльності компанії у 2023–2026 роках.

Конфлікт між «Укрпоштою» та НБУ розгортався публічно вже не один місяць: гендиректор компанії неодноразово відкидав звинувачення регулятора, наголошуючи, що питання корпоративного управління в компанії — це компетенція Міністерства економіки та акціонерів, а не НБУ. Сам Смілянський заявляв, що готовий публічно дебатувати з керівництвом НБУ будь-який пункт звинувачень.

За результатами співбесіди та аналізу матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Смілянський не має достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду їх належного застосування для виконання обов’язків керівника. Йдеться зокрема про забезпечення корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, фінансового моніторингу та управління ризиками в компанії.

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Комітет ухвалив рішення з огляду на принципи співмірності, обґрунтованого сумніву та комплексного аналізу. На виконання цього рішення «Укрпошта» має відсторонити Смілянського від керівництва впродовж п’яти робочих днів, а упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам професійної придатності.

Це рішення стало кульмінацією тривалої серії наглядових дій НБУ щодо «Укрпошти». У лютому 2024 року компанію оштрафували на 17,39 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу. У липні 2025 року регулятор виніс письмове застереження за недоліки в документах щодо запобігання відмиванню коштів. У грудні 2025 року — ще одне застереження за порушення на платіжному ринку.

Цього року тиск посилився: у березні «Укрпошта» отримала штраф 255 тис. грн за неподання документів регулятору, у травні — штраф 1,7 млн грн за недоліки в корпоративному управлінні та системі внутрішнього контролю. У червні до компанії застосували одразу два заходи впливу — штраф у 2,54 млн грн та письмове застереження за численні порушення, виявлені під час інспектування.

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Джерело: НБУ.