НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

Нацбанк України прийняв рішення про застосування до двох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, до КС «Світ» (ЄДРПОУ 41220315) та КС «Захист» (ЄДРПОУ 19434959) застосовані заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою, на підставі стандартної ліцензії, а саме надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок у частині:

укладення нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.

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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 червня 2025 року.

Вони набирають чинності з дня доведення до відома кредитних спілок та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цих рішень не зупиняє їх виконання.

Нещодавно регулятор також застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ, одній з них відкликано ліцензію.

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