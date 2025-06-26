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НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

26.06.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ, одній з них відкликано ліцензію

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов Фото: bank.gov.ua

До двох фінустанов НБУ застосував заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу застосовані до:

  • ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг» (ЄДРПОУ 42483814);
  • ТОВ «Компанія «Фін-Ранг» (ЄДРПОУ 42888239).

Заходи впливу застосовані за неподання до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 21 липня 2025 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 червня 2025 року.

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Крім того, Нацбанк застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Київкепітал» (ЄДРПОУ 43509283) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 червня 2025 року.

7 квітня 2025 року Комітет прийняв рішення про застосування до ТОВ «ФК «Київкепітал» заходу впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Підставою для прийняття зазначеного рішення стало неподання на вимогу Національного банку інформації та документів щодо набуття істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених у пункті 604 глави 53 розділу VІІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

ТОВ «ФК «Київкепітал» не виконало рішення Комітету та не привело діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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