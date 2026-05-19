НБУ оштрафував Укрпошту на 1,7 млн грн

19.05.2026 18:18
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1 700 000 грн

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Захід впливу застосовано за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з невиконанням обов’язку АТ «Укрпошта» як надавача фінансових платіжних послуг забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку (далі – Комітет) ухвалив 18 травня 2026 року.

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю АТ «Укрпошта» та з урахуванням результатів інспекційної перевірки АТ «Укрпошта», проведеної станом на 1 листопада 2025 року було встановлено порушення вимог ЗУ «Про платіжні послуги» та Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.10.2024 № 123 (зі змінами).

АТ «Укрпошта» зобов’язане сплатити штраф протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання рішення Комітету.

Раніше ми також писали, що українські банки планують запровадити нові обмеження на перекази для частини підприємців та компаній. Йдеться про ліміти для новостворених і «сплячих» ФОПів та юросіб, які можуть набути чинності вже у серпні 2026 року в межах оновленого Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг»

