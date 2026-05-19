close-btn
PaySpaceMagazine

Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара

19.05.2026 15:30
Ольга Деркач

У квітні 2023 року автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі попередив, що долар США фактично може перетворитися на «туалетний папір» на тлі інфляції, банківської нестабільності та страхів щодо дедоларизації, які тоді стрясали світові ринки

Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара

Фото: pixabay.com, facebook.com/RobertKiyosaki

Минуло три роки, інфляція все ще залишається підвищеною, боргове навантаження США стрімко зростає, а Біткоїн і золото показали масштабне зростання. Через це інвестори дедалі частіше ставлять питання: чи справді Кійосакі мав рацію зі своїм скандальним прогнозом про крах долара.

Хоча долар США зберіг статус головної резервної валюти світу та уникнув катастрофічного обвалу, якого багато хто боявся під час банківської кризи 2023 року, американці все ж відчули суттєве зниження купівельної спроможності через тривалу інфляцію, яка продовжувала тиснути як на споживачів, так і на фінансові ринки.

Наскільки впав долар США після заяв Кійосакі про «туалетний папір»

Передусім немає сумнівів, що долар США втратив частину своєї вартості з моменту, коли Кійосакі порівняв його з туалетним папером. Геополітична нестабільність посилювалася, а інфляція виявилася значно стійкішою, ніж багато хто очікував.

Попри це, індекс долара США (DXY) — показник, який відстежує курс американської валюти щодо кошика провідних світових валют — знизився лише на 2,27%: зі 101,5 у квітні 2023 року до 99,2 у травні 2026 року.

Ба більше, за останні п’ять років DXY все ще зріс на 10,49%, хоча за останні 12 місяців показав незначне зниження на 1,69%.

Інший спосіб оцінити вартість долара — інфляційний калькулятор Бюро статистики праці США. Він дає змогу точно підрахувати, наскільки валюта знецінилася з початку 2023 року: навесні 2026 року $1 має таку саму купівельну спроможність, як $0,91 три роки тому.

Також читайте: Кійосакі назвав два ключові активи для кожного інвестора

Як показали себе альтернативи «туалетному паперу» від Кійосакі

У квітні 2023 року, говорячи про «туалетний папір» у контексті долара, Роберт Кійосакі також розмірковував над тим, що анонсована валюта БРІКС може поставити під загрозу фінансове домінування США.

Попри значний тиск на глобальну систему з боку центральних банків, які активно скуповували золото як захисний актив, міжнародне об’єднання Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки досі не запустило власну альтернативну валюту.

Хоча похмурі прогнози автора «Багатого тата» повністю так і не справдилися, його запропоновані альтернативи «туалетному паперу» загалом виявилися доволі успішними інвестиціями.

Наприклад, обидва головні активи Кійосакі — Біткоїн та золото — суттєво зросли з квітня 2023 року. Біткоїн подорожчав приблизно на 174%, а золото — на 123%.

Купівля срібла — ще одного улюбленого активу Кійосакі — також принесла б значний прибуток завдяки зростанню ціни на 200%. Водночас інша криптовалюта, яку він часто згадує, — Ethereum — не дала позитивного результату.

Фактично Ethereum зараз торгується приблизно на тому ж рівні, що й три роки тому. А з урахуванням втрати купівельної спроможності долара цей актив навіть приніс би невеликий збиток.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі озвучив інвестиційну стратегію на 2026 рік на тлі прискорення інфляції

Кійосакі розповів, як розбагатіти за умов фінансової кризи

Кійосакі розкрив свій план на випадок масштабного краху у 2026

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Кійосакі назвав два ключові активи для кожного інвестора 18.05.2026

Кійосакі назвав два ключові активи для кожного інвестора
Fintech Farm Дмитра Дубілета залучив $15 млн фінансування 18.05.2026

Fintech Farm Дмитра Дубілета залучив $15 млн фінансування
Майже 90% фінансових порад у соцмережах виявилися неякісними — дослідження 18.05.2026

Майже 90% фінансових порад у соцмережах виявилися неякісними — дослідження
США на порозі масштабної рецесії — легендарний економіст 18.05.2026

США на порозі масштабної рецесії — легендарний економіст
Роберт Кійосакі назвав активи для захисту капіталу 15.05.2026

Роберт Кійосакі назвав активи для захисту капіталу
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  18:10

Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026

 Сьогодні  17:30

Чому не варто брати чек у банкоматі після зняття готівки

 Сьогодні  16:50

Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми

 Сьогодні  16:10

У застосунку Дія зʼявилася нова функція

 Сьогодні  15:30

Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара

 Сьогодні  14:50

Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg

 Сьогодні  13:30

Супутники Starlink можуть змінити клімат на Землі — учені

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.