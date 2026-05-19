Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара

У квітні 2023 року автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі попередив, що долар США фактично може перетворитися на «туалетний папір» на тлі інфляції, банківської нестабільності та страхів щодо дедоларизації, які тоді стрясали світові ринки

Минуло три роки, інфляція все ще залишається підвищеною, боргове навантаження США стрімко зростає, а Біткоїн і золото показали масштабне зростання. Через це інвестори дедалі частіше ставлять питання: чи справді Кійосакі мав рацію зі своїм скандальним прогнозом про крах долара.

Хоча долар США зберіг статус головної резервної валюти світу та уникнув катастрофічного обвалу, якого багато хто боявся під час банківської кризи 2023 року, американці все ж відчули суттєве зниження купівельної спроможності через тривалу інфляцію, яка продовжувала тиснути як на споживачів, так і на фінансові ринки.

Наскільки впав долар США після заяв Кійосакі про «туалетний папір»

Передусім немає сумнівів, що долар США втратив частину своєї вартості з моменту, коли Кійосакі порівняв його з туалетним папером. Геополітична нестабільність посилювалася, а інфляція виявилася значно стійкішою, ніж багато хто очікував.

Попри це, індекс долара США (DXY) — показник, який відстежує курс американської валюти щодо кошика провідних світових валют — знизився лише на 2,27%: зі 101,5 у квітні 2023 року до 99,2 у травні 2026 року.

Ба більше, за останні п’ять років DXY все ще зріс на 10,49%, хоча за останні 12 місяців показав незначне зниження на 1,69%.

Інший спосіб оцінити вартість долара — інфляційний калькулятор Бюро статистики праці США. Він дає змогу точно підрахувати, наскільки валюта знецінилася з початку 2023 року: навесні 2026 року $1 має таку саму купівельну спроможність, як $0,91 три роки тому.

Як показали себе альтернативи «туалетному паперу» від Кійосакі

У квітні 2023 року, говорячи про «туалетний папір» у контексті долара, Роберт Кійосакі також розмірковував над тим, що анонсована валюта БРІКС може поставити під загрозу фінансове домінування США.

Попри значний тиск на глобальну систему з боку центральних банків, які активно скуповували золото як захисний актив, міжнародне об’єднання Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки досі не запустило власну альтернативну валюту.

Хоча похмурі прогнози автора «Багатого тата» повністю так і не справдилися, його запропоновані альтернативи «туалетному паперу» загалом виявилися доволі успішними інвестиціями.

Наприклад, обидва головні активи Кійосакі — Біткоїн та золото — суттєво зросли з квітня 2023 року. Біткоїн подорожчав приблизно на 174%, а золото — на 123%.

Купівля срібла — ще одного улюбленого активу Кійосакі — також принесла б значний прибуток завдяки зростанню ціни на 200%. Водночас інша криптовалюта, яку він часто згадує, — Ethereum — не дала позитивного результату.

Фактично Ethereum зараз торгується приблизно на тому ж рівні, що й три роки тому. А з урахуванням втрати купівельної спроможності долара цей актив навіть приніс би невеликий збиток.

Джерело: Finbold.