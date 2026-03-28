Кійосакі розкрив свій план на випадок масштабного краху у 2026

28.03.2026 10:00
Ольга Деркач

Відомий автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі використав поширений риторичний прийом, роблячи черговий прогноз щодо часу наступної фінансової кризи

Зокрема, інвестор і інфлюенсер звернувся до «мудрості предків» і зазначив, що як французький астролог Нострадамус, так і американський ясновидець Едгар Кейсі передбачали 2026 рік як період кризи.

Таким чином, Кійосакі знову повторив свої численні попередні прогнози про неминучий фінансовий крах, але водночас пояснив, що має намір використати рецесію, щоб стати багатшим. У тому ж дописі він звернувся до підписників із запитанням: «Ви станете багатшими чи біднішими?»

Стратегія Кійосакі: як стати багатшим

Хоча стратегія Роберта Кійосакі добре відома тим, хто давно стежить за його діяльністю, вже за кілька годин він опублікував додатковий допис.

У ньому інвестор уточнив, що завжди дотримувався принципу купівлі активів, які уряд або банки не можуть «надрукувати». Сам він написав, що зосереджується саме на таких активах. Відповідно, Кійосакі не цікавлять готівка, акції чи біржові фонди (ETF).

Натомість він знову наголосив на своїй стратегії купівлі та довгострокового утримання ключових активів: золота й срібла, двох основних криптовалют — Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH), бізнесу з вирощування мармурової яловичини вагю, а також нерухомості.

Історія про $600 у Біткоїн викликала запитання

У додатковому дописі Кійосакі також зробив заяви, які викликали суперечливу реакцію. Зокрема, він зазначив, що його стратегія полягає у купівлі активів із подальшим утриманням їх фактично безстроково.

Як приклад він навів свій перший досвід із цифровими активами — купівлю 6 біткоїнів за $600.

За його словами, щоб дозволити собі цю інвестицію, він пропускав прийоми їжі.

З огляду на кар’єру Кійосакі та той факт, що криптовалюти з’явилися лише наприкінці 2000-х років, така заява виглядає або як натяк на раніше невідомі фінансові труднощі, або як перебільшення.

Чому Кійосакі очікує кризу у 2026 році

Водночас Кійосакі визнав, що не впевнений, чи справді 2026 рік стане кризовим. Він також висловив здивування тим, що Нострадамус і Кейсі нібито передбачали масштабну катастрофу у «2926 році», що свідчить про можливі помилки в датах у його дописах.

Незалежно від достовірності цих прогнозів, Кійосакі має підстави для занепокоєння. Зокрема, він звернув увагу на те, що Воррен Баффетт роками накопичує значні обсяги готівки — ймовірно, через нестачу привабливих інвестиційних можливостей.

Крім того, з попередніх заяв Кійосакі відомо, що він вважає ключовими ризиками зростання державного боргу США, можливість Федеральної резервної системи збільшувати грошову масу через «друк грошей», а також рішення BlackRock обмежувати деякі виведення коштів.

Джерело: Finbold.

