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НБУ оштрафував Укрпошту на 2,5 млн грн

23.06.2026 18:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до АТ «Укрпошта» заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, а також законодавства про захист прав споживачів

НБУ оштрафував Укрпошту на 2,5 млн грн

Фото: НБУ

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ 22 червня 2026 року. Підставою стали порушення, виявлені під час планової перевірки, яку Департамент інспектування НБУ провів у листопаді 2025 — січні 2026 року.

Цей штраф — далеко не перший для «Укрпошти» цього року: у травні компанія вже отримала штраф у 1,7 млн грн за недоліки в системі корпоративного управління та внутрішнього контролю, а до того, у березні, — ще один штраф у 255 тис. грн за неподання документів регулятору.

Штраф у розмірі 2,54 млн грн застосовано за порушення вимог Закону «Про платіжні послуги», Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг, Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, а також Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів. «Укрпошта» зобов’язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня доведення рішення Комітету до її відома.

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Письмове застереження компанія отримала за порушення вимог щодо регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг, правил організації статистичної звітності перед НБУ, а також положень про пруденційні нормативи, авторизацію надавачів фінансових послуг та вимоги до системи управління. «Укрпошта» має усунути ці порушення та вжити заходів для недопущення їх повторення до 30 вересня 2026 року.

Це вже черговий епізод тривалого протистояння НБУ та «Укрпошти»: з 2024 року регулятор неодноразово застосовував до компанії заходи впливу за порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу та корпоративного управління. Зокрема, у лютому 2024 року компанію оштрафували на рекордні 17,4 млн грн за недоліки в організації фінансового моніторингу.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУУкрпошта
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