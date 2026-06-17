НБУ розкрив деталі фінансової інтеграції України до ЄС

Фінансовий сектор України поступово переходить на європейські правила гри. У НБУ розраховують завершити ключові реформи банківського та страхового ринків протягом найближчих декількох років

Як пояснив голова Національного банку Андрій Пишний у коментарі Reuters, НБУ прискорює реформи для приведення банківського та страхового секторів у відповідність до вимог Європейського Союзу до 2028 року. Це має посилити довіру інвесторів і поглибити економічну інтеграцію України з Європою навіть в умовах війни.

16 червня ЄС офіційно розпочав переговори з Україною щодо першого з шести кластерів майбутнього членства. Він охоплює питання судової системи, верховенства права, державних закупівель та фінансового контролю. Україна розраховує відкрити наступні переговорні напрями вже цього літа.

«Ми маємо масштабну програму європейської інтеграції. Вважаємо, що війна та трансформація, яку ми переживаємо, не означають, що потрібно сповільнюватися. Навпаки, це привід прискорювати прогрес», — сказав Пишний.

Банківська система наближається до стандартів ЄС

Попри повномасштабне вторгнення росії у 2022 році, банківський сектор України зміг зберегти стійкість в умовах економічних потрясінь, блекаутів та кіберзагроз.

За словами голови НБУ, банківська система залишається прибутковою, ліквідною та добре капіталізованою. Частка проблемних кредитів перебуває поблизу історичних мінімумів.

Наразі українське банківське регулювання приблизно на 78% відповідає нормам ЄС. До початку повномасштабної війни цей показник становив близько 50%.

Водночас страховий сектор поки що відстає — рівень відповідності європейським стандартам оцінюється приблизно у 55%. У НБУ працюють над реформою галузі, яка має зробити її прозорішою, стабільнішою та привабливішою для інвесторів.

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Для відновлення потрібні приватні інвестиції

У НБУ наголошують, що гармонізація фінансового законодавства з нормами ЄС є важливою умовою для залучення іноземного капіталу.

За оцінками уряду та Світового банку, відновлення та реконструкція України протягом наступного десятиліття потребуватимуть майже $588 млрд.

Для досягнення цієї мети регулятор готує масштабний пакет реформ, який передбачає ухвалення понад 50 законів та нормативно-правових актів. Вони мають зміцнити фінансову систему та привести її у відповідність до європейських вимог.

Пишний зазначив, що українська економіка скоротилася майже на 30% у перший рік повномасштабної війни, але в наступні роки змогла частково відновитися приблизно на 10%.

Водночас обсяги міжнародної фінансової допомоги поступово скорочуватимуться. За прогнозом НБУ, цього року Україна отримає $53 млрд зовнішнього фінансування, у 2027 році — $42 млрд, а у 2028 році — $22 млрд.

«Іншими словами, обсяги міжнародної фінансової допомоги зменшуватимуться в міру зниження безпекових ризиків. Нам потрібен приватний капітал. А приватний капітал потребує відповідної інфраструктури», — зазначив Пишний.

За його словами, влада також працює над новим законодавством для розвитку фондового ринку України.

Валютні обмеження поступово послаблюють

Національний банк продовжує поступово скасовувати валютні обмеження, запроваджені після початку повномасштабної війни.

За словами Пишного, регулятор переходить від жорстких антикризових заходів до більш гнучкої моделі управління ризиками, яка має сприяти розвитку бізнесу та залученню інвестицій.

«Це частини одного пазла, які дозволять якомога швидше відновити вільний рух капіталу. Вільний рух капіталу є частиною наших зобов’язань на шляху до вступу в Європейський Союз», — підсумував голова НБУ.

Редакція PSM7 звертає увагу, що реформи фінансового сектору мають відкрити Україні доступ до більшого обсягу приватного європейського капіталу для післявоєнного відновлення.

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