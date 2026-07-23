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НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

23.07.2026 19:40
Ольга Деркач

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ «Фінансова компанія «Кредіплюс»» у вигляді письмового застереження. Причиною стало порушення вимог законодавства щодо реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів — санкцій

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

Фото: НБУ

Як повідомили в НБУ, компанія не визначила у своїх внутрішніх документах належний порядок оновлення та завантаження санкційних списків. Така процедура має бути передбачена внутрішніми правилами фінансової установи та застосовуватися під час перевірки клієнтів, контрагентів та інших осіб, з якими компанія має ділові відносини.

Йдеться про порушення вимог підпункту 1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України №65 від 11 травня 2023 року. Цією постановою затверджено Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Зокрема, внутрішні документи небанківської фінансової установи повинні встановлювати чіткий механізм роботи із санкційними списками: визначати джерела їх отримання, періодичність оновлення, відповідальних працівників, порядок завантаження даних та подальшої перевірки інформації.

Відсутність такого порядку створює ризик використання неактуальних відомостей під час контролю операцій та встановлення ділових відносин із клієнтами.

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Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 липня 2026 року.

Письмове застереження є одним із передбачених законодавством заходів реагування регулятора. Воно вказує фінансовій установі на виявлене порушення та необхідність привести внутрішні процедури у відповідність до встановлених вимог.

Національний банк послідовно посилює контроль за тим, як банки та небанківські фінансові установи виконують санкційне законодавство. Для учасників фінансового ринку дотримання таких вимог уже не може обмежуватися формальним згадуванням санкцій у внутрішніх політиках. Компанії повинні мати дієві, регулярно оновлювані та документально зафіксовані механізми контролю.

Ситуація з «Кредіплюс» демонструє, що навіть недоліки у внутрішніх документах можуть стати підставою для регуляторного реагування. В умовах війни та постійного розширення санкційних обмежень актуальність списків має критичне значення: фінансові установи повинні не лише знати, кого стосуються санкції, а й гарантувати, що ця інформація своєчасно потрапляє до їхніх систем. Саме тому якісна санкційна політика сьогодні є не формальністю, а важливою складовою надійності та репутації фінансового бізнесу.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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