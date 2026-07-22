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НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

22.07.2026 19:30
Ольга Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог щодо подання звітності. Компанії отримали вимоги усунути виявлені недоліки та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства

НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

Фото: НБУ

Як повідомили в НБУ, порушення були виявлені під час здійснення нагляду за діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послуг. Йдеться про неподання у встановлені строки звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Вимоги регулятора отримали:

  • ТОВ «Інвестмент Юніон»;
  • ТОВ «УФК»;
  • ТОВ «ФК Соната Фінанс»;
  • ТОВ «ФК «Фастпей»;
  • ТОВ «ФК «Укр-Фін-Груп».

Зазначені фінансові компанії мають вжити необхідних заходів для виправлення порушень і привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства до 11 серпня 2026 року.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 липня 2026 року.

У Національному банку також нагадали, що відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» адміністративні акти регулятора набирають чинності з дня їх доведення до відома відповідних установ у встановленому порядку.

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Зокрема, рішення може вважатися доведеним до відома компанії з моменту його надсилання поштою або на офіційну адресу електронної пошти. Відповідні способи повідомлення передбачені Законом України «Про адміністративну процедуру».

Застосовані НБУ заходи не передбачають автоматичного анулювання ліцензій чи припинення діяльності компаній. Установам надано строк для виправлення порушень, однак вони повинні виконати вимоги регулятора у визначений термін.

Рішення Національного банку вкотре демонструє посилення контролю за дисципліною звітування на небанківському фінансовому ринку. Своєчасне та достовірне подання звітних даних є важливою умовою прозорості сектору, адже саме на підставі цієї інформації регулятор оцінює фінансовий стан компаній, дотримання ними нормативів та потенційні ризики для споживачів фінансових послуг.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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