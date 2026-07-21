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НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

21.07.2026 18:20
Ольга Деркач

Національний банк України відкликав у ТОВ «Просто Лізинг» ліцензію на діяльність фінансової компанії. Після набрання рішенням чинності компанія втратить право надавати послуги фінансового лізингу

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Фото: НБУ

Причиною такого кроку стало повторне протягом одного року порушення вимог регулятора щодо подання обов’язкової звітності. Як повідомили в НБУ, компанія не надала звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Такий документ має підтверджувати достовірність річної звітності фінансової установи. Обов’язок його подавати передбачений Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності, затвердженим постановою Нацбанку №199.

Це вже другий випадок порушення з боку «Просто Лізинг» упродовж року. У липні 2025 року НБУ вже вимагав від компанії усунути виявлені під час нагляду недоліки та привести діяльність у відповідність до законодавства. Тоді фінансова компанія виконала вимогу регулятора до встановленого строку — 28 липня 2025 року.

Однак у 2026 році «Просто Лізинг» знову не виконала вимогу щодо звітності, не подавши необхідний документ за підсумками 2025 року. З огляду на повторність порушення Нацбанк застосував суворіший захід впливу — відкликання ліцензії.

Відповідне рішення 20 липня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Воно набирає чинності з дня, коли буде офіційно доведене до відома компанії.

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Що це означає для українців

Після набрання рішенням чинності «Просто Лізинг» більше не матиме права надавати послуги фінансового лізингу. Водночас відкликання ліцензії не анулює автоматично вже укладені договори та не звільняє компанію від виконання зобов’язань перед клієнтами.

Так само клієнтам не варто самостійно припиняти платежі за чинними договорами без офіційних роз’яснень або відповідних змін до умов співпраці.

Тим, хто вже має договір із компанією, варто продовжувати виконувати його умови, зберігати договори та платіжні документи, а також стежити за офіційними повідомленнями НБУ і самої фінансової установи. У разі виникнення спірних питань клієнтам доцільно звернутися до компанії за письмовим роз’ясненням.

Потенційним клієнтам перед оформленням лізингу слід перевіряти, чи має обрана фінансова компанія чинну ліцензію та чи внесена вона до відповідних реєстрів Національного банку.

Для ринку це рішення є нагадуванням: навіть порушення, безпосередньо не пов’язане з виплатами клієнтам, може мати серйозні наслідки, якщо компанія допускає його повторно. Своєчасна та підтверджена звітність потрібна регулятору для оцінки стану фінансової установи й контролю ризиків для споживачів.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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