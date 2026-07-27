4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Цього тижня на економічному календарі заплановано одразу кілька важливих подій: рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, публікація ключових даних про інфляцію та фінансових звітів найбільших компаній

У понеділок уранці криптовалютний ринок продемонстрував помірне зростання. Інвестори готуються до потенційно волатильного тижня, а їхня увага зосереджена насамперед на діях американського центробанку.

Тим часом Іран заявив, що припинить атаки за умови, що Сполучені Штати також утримуватимуться від подальших ударів.

У п’ятницю США призупинили бомбардування після 13 ночей дедалі інтенсивніших авіаударів. Ця новина спричинила зниження цін на нафту та зростання ф’ючерсів на американські фондові індекси й криптовалютного ринку.

Ключові економічні події 27–31 липня

У вівторок буде оприлюднено липневий індекс споживчої довіри, який відображає настрої споживачів і їхню готовність витрачати кошти.

Головна подія тижня відбудеться в середу: Федеральна резервна система оголосить рішення щодо процентної ставки, після чого голова ФРС Кевін Ворш проведе пресконференцію та окреслить подальший напрям монетарної політики.

Засідання відбудеться на тлі посилення невизначеності щодо оцінювання технологічних компаній, обсягів інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту та перспектив економічного зростання — і все це в умовах збереження інфляційного тиску.

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«Ринок виглядає надзвичайно перегрітим», — зазначила Крістіна Гупер, головна стратегиня з ринків у Man Group.

За її словами, інвестори певною мірою «ходять по тонкому льоду», тому можуть особливо гостро реагувати на будь-які ознаки того, що ситуація розвивається неідеально.

За даними інструменту CME FedWatch, імовірність збереження ставки без змін знизилася до 63,7%. Водночас ринок оцінює ймовірність її підвищення у 36,3%.

У четвер очікується публікація липневого індексу інфляції PCE, а в п’ятницю — даних Мічиганського університету щодо споживчих настроїв та інфляційних очікувань.

Крім того, цього тижня фінансові результати оприлюднять понад 15% компаній, що входять до індексу S&P 500. Серед них — Microsoft, Meta, Apple та Amazon.

Прогноз для криптовалютного ринку

Упродовж вихідних криптовалютний ринок зростав. У понеділок уранці його загальна капіталізація досягла $2,3 трлн.

На початку торгів Біткоїн подорожчав на 1% і досяг $65 500, після чого трохи відступив. Водночас актив і надалі стикається із сильним опором вище за позначку $66 000. Через це вже майже два місяці його ціна залишається в межах відносно вузького діапазону.

Ethereum продемонстрував помітніше зростання — на 3,5%, до семитижневого максимуму в $1 960. Однак на цьому рівні актив також стикається з опором. Востаннє його ціна перевищувала $2 000 ще 2 червня.

Помітну динаміку серед альткоїнів продемонстрували лише декілька активів, зокрема Zcash, Chainlink та Uniswap. Водночас Monero подешевшав на 4%.

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Джерело: CryptoPotato.