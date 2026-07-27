Роберт Кійосакі розкрив свою стратегію захисту капіталу

Роберт Кійосакі розповів про стратегію захисту капіталу, якої дотримується вже понад шість десятиліть. Він знову підтвердив, що віддає перевагу дорогоцінним металам і криптовалютам на тлі зростання державного боргу США та посилення нестабільності на ринку облігацій

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» звернув увагу на стрімке зростання державного боргу США: приблизно з $9,5 трлн напередодні світової фінансової кризи 2008 року до майже $39 трлн сьогодні.

На думку Кійосакі, швидке накопичення боргів і постійна емісія грошей є головними причинами, через які він уникає зберігати значні заощадження у готівці.

За словами інвестора, його довгострокова стратегія полягає у накопиченні так званих твердих активів. Срібло він купує з 1965 року, золото — з 1971-го, Біткоїн (BTC) — з 2012-го, а Ethereum (ETH) — з 2022 року.

Кійосакі також зазначив, що частину дорогоцінних металів зберігає у закордонних сховищах. Таке рішення він пояснює побоюваннями щодо можливого втручання держави у приватне володіння золотом.

Останні заяви Кійосакі відповідають позиції, яку він озвучує вже багато років: інфляція, надмірні державні запозичення та знецінення валют із часом знижують купівельну спроможність готівки.

Інвестор давно наголошує, що люди, які покладаються на традиційні заощадження, стають особливо вразливими в періоди активного збільшення грошової маси.

Його погляди ґрунтуються на одному з ключових принципів книги «Багатий тато, бідний тато»: заможні люди зосереджуються на придбанні активів, а не на накопиченні грошей.

Попередження Кійосакі лунають у той час, коли фінансовий стан США дедалі більше турбує Волл-стріт.

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В останніх оглядах ринку аналітики звертають увагу на зростання федерального боргу, значний дефіцит бюджету та посилення тиску на ринок казначейських облігацій через збільшення державних запозичень.

Стратегія Кійосакі зі збереження капіталу

Стратегія Кійосакі тісно пов’язана з його багаторічними попередженнями про нестійкість фінансової системи, яка значною мірою залежить від боргового фінансування.

Останніми місяцями він неодноразово заявляв, що світова економіка може наближатися до масштабного спаду, спричиненого зростанням боргів, стійкою інфляцією та так званою «бульбашкою всього».

Цим терміном Кійосакі описує ситуацію, за якої вартість акцій, облігацій, нерухомості та інших активів протягом десятиліть штучно підтримувалася дешевими й доступними кредитами.

Він також повторив свій прогноз щодо серйозної корекції на ринках у 2026–2027 роках. На думку інвестора, надмірне використання позикових коштів і збільшення грошової маси створили системні ризики для фінансових ринків.

Водночас Кійосакі не розглядає можливий спад виключно як негативне явище. Він регулярно наголошує, що ринкові обвали можуть стати можливістю придбати якісні активи за нижчими цінами.

Попри численні застереження, його улюблені інструменти захисту від економічної невизначеності залишаються практично незмінними.

Золото, срібло, Біткоїн, а віднедавна й Ethereum продовжують становити основу стратегії збереження капіталу, яку, за словами Кійосакі, він вибудовував протягом десятиліть.

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Джерела: Finbold, BeInCrypto.