Борг та інфляція лише зростатимуть — Кійосакі

Роберт Кійосакі, мотиваційний спікер і автор книжок про фінанси, заявив, що «борг та інфляція лише зростатимуть». Водночас він знову підтвердив свій оптимістичний прогноз щодо золота та срібла

Кійосакі зазначив, що погоджується з інвестором Джимом Роджерсом, на думку якого обидва дорогоцінні метали «полетять на Місяць». Він звернув увагу на різке падіння цін на цих ринках: золото подешевшало з пікових $5405 до $4006, а срібло — зі $118 до $56.

Хоча такі цінові корекції не дивують Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато» вважає, що багато спекулянтів припускаються типової помилки: купують активи на піку, а продають під час різкого падіння.

На його думку, нинішнє зниження цін, навпаки, варто розглядати як можливість для купівлі. Кійосакі переконаний, що світова економіка перебуває у вкрай складному становищі, а централізовані інституції не здатні розв’язати наявні проблеми. Його заява прозвучала на тлі того, як найбільший американський біржовий фонд, орієнтований на золото, зафіксував квартальний відтік коштів у розмірі $14 млрд.

«Світова економіка переживає серйозні проблеми, і я не довіряю нашим лідерам чи центральним банкам у питанні їх вирішення. Насправді саме вони і є частиною проблеми, а такі явища, як борг та інфляція, лише посилюватимуться… Золото та срібло полетять на Місяць!» — написав він.

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Золото та срібло залишаються улюбленими активами Роберта Кійосакі

В іншому дописі Кійосакі детальніше пояснив, що саме він має на увазі, говорячи про проблеми в економіці. Зокрема, автор книжок про особисті фінанси назвав серед ключових чинників посилення Китаю як глобального конкурента, «банкрутство американської економіки» та розвиток штучного інтелекту, який, на його думку, спричиняє масові скорочення працівників.

«Ми входимо в один із найбурхливіших періодів в історії грошей, особливо на тлі посилення Китаю, банкрутства економіки США та масових звільнень через розвиток штучного інтелекту», — додав він.

Падіння вартості золота також може частково пояснюватися високим попитом інвесторів на акції технологічних і напівпровідникових компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Вони відтягнули частину капіталу від активів, які не належать до сектору ШІ. Водночас золото й надалі отримує підтримку завдяки інфляційним ризикам і стабільному попиту з боку центральних банків.

Тому для Кійосакі золото та срібло залишаються ключовими активами, які можуть допомогти інвесторам пройти майбутній період невизначеності. Попри ймовірність подальших цінових коливань і різких корекцій, він продовжує розглядати дорогоцінні метали як засіб захисту від зростання боргу, інфляції та загальної економічної нестабільності.

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Джерела: Finbold, BeInCrypto.