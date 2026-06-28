Кійосакі визнав, що помилявся щодо золота

Відомий інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі спростував свої попередні сумніви щодо майбутнього золота і оголосити про намір купувати більше цього металу. Примітно, що лише днем раніше фінансовий гуру опублікував допис, який натякав на те, що він не купуватиме більше золота в найближчій перспективі

Хоча той пост був досить розмитим, Кійосакі тоді давав зрозуміти, що залишається не переконаним щодо майбутнього економіки США і планує почекати з інвестиціями, поки ситуація не зміниться. На різкий контраст із коментарями від 24 червня, інвестор тепер заявив, що вважає: і золото, і срібло готуються розпочати довгостроковий ралі, заодно нагадавши про прогноз Джима Рікардса щодо зростання золота до $35 000.

Примітно, що 15 червня сам Кійосакі вже прогнозував ту саму ціну золота до 2035 року, натякаючи, що його оцінка базувалася на символічному збігу прогнозованого значення та року.

Додатково автор «Багатого тата» використав допис від 25 червня, аби повторити свою тезу про те, що цей товар є єдиною справжньою формою грошей, посилаючись на висловлювання JPMorgan про те, що «все інше — це кредит».

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«ЗОЛОТО щойно розвернулося. Я думаю — і я помилявся — що ціна на золото та срібло готується зростати ще довго. Джим Рікардс прогнозує $35 000 за золото в найближчому майбутньому. Як я зазначав у попередньому пості, останній великий бичачий ринок розпочався у 2000 році, і я купував золото за $300. У 2026 році…» — написав Кійосакі в X.

Що спонукало Кійосакі змінити позицію щодо купівлі золота? Зміна ставлення інвестора, схоже, пов’язана зі зрушеннями на товарному ринку. Початкова, більш «ведмежа» оцінка прозвучала невдовзі після того, як жовтий метал опустився нижче $4 000. Натомість наступне спростування з’явилося якраз тоді, коли золото знову піднялося вище позначки $4 000.

Попри це відновлення, варто зауважити, що золото загалом залишається у мінусі за 2026 рік. Метал не лише впав на 6,42% із початку року, а й торгується на момент написання за ціною $4 049 — приблизно на 26% нижче за максимуми, зафіксовані наприкінці січня.

Якщо ж останній прогноз Кійосакі справдиться, відомий автор може отримати вражаючий прибуток у найближчі роки на цьому традиційно стабільному активі. За власними словами інвестора, він придбав основну частину своїх запасів золота на межі тисячоліть приблизно за $300 за унцію. За таких умов, станом на 26 червня він уже отримав $3 750 прибутку на унцію за більшістю свого золота, а якщо ціль $35 000 буде досягнута, прибуток сягне $34 700 за унцію — зростання на 11 566%.

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Джерело: Finbold.