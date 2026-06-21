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Кійосакі назвав свою головну помилку в інвестуванні

21.06.2026 10:00
Ольга Деркач

Роберт Кійосакі, відомий фінансовий освітянин та інвестор, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», зізнався, що найбільшою його помилкою як інвестора було дозволяти ціні активу диктувати рішення про купівлю чи продаж. Він пояснив, що інвестиційні рішення мають базуватися на загальному економічному та ринковому контексті, а не на поточній ціні активу

Кійосакі назвав свою головну помилку в інвестуванні

Фото: wikipedia.org, freepik.com

Кійосакі наголосив, що розуміння контексту стало для нього важливішим, ніж реакція на короткострокові коливання ціни. Він пояснив свій підхід на прикладі нерухомості: якщо ціна на неї падає, варто дивитися не на сам обвал, а на динаміку зайнятості в регіоні та загальний стан району навколо об’єкта.

Подібну логіку Кійосакі застосовує і до криптовалют: раніше він пояснював свою прихильність до золота, срібла та Біткоїна тим, що вони, на відміну від фіатних валют, «підкоряються законам» Грешема і Меткалфа — тобто мають фіксовану пропозицію та мережевий ефект, які держава не може просто «надрукувати».

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Кійосакі додав, що його поточний погляд на золото та срібло формується під впливом дій політичних і банківських лідерів. Стурбований напрямком розвитку глобальної економіки, він зазначив, що уважно стежить за цінами Біткоїна, Ethereum, золота та срібла, очікуючи технічних сигналів про завершення їхнього нещодавнього падіння.

Водночас інвестор підкреслив, що технічні графічні моделі свідчать про можливість значного руху вгору для золота і срібла. Хоча він не зазначив, що зараз активно купує ці активи, Кійосакі сказав, що чекає на розворот ціни, перш ніж збільшувати свою позицію в них.

Ці заяви прозвучали невдовзі після того, як Кійосакі спрогнозував зростання золота до $35 000 до 2035 року. Його нові коментарі узгоджуються з давньою прихильністю автора до твердих активів і криптовалют як інструментів захисту капіталу від економічної невизначеності, інфляції та слабкості традиційної фінансової системи. Кійосакі продовжує наголошувати, що саме такі активи здатні зберегти багатство на тлі того, що він неодноразово називав можливим історичним обвалом ринку.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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