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Кійосакі назвав інвестиційні помилки, які заважають розбагатіти

26.05.2025 13:40
Ольга Деркач
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Фінансовий педагог і автор популярної книги про фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі визначив ключову помилку, яка, на його думку, утримує багатьох людей у бідності

Кійосакі назвав інвестиційні помилки, які заважають розбагатіти

Кійосакі назвав інвестиційні помилки, які заважають розбагатіти Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, freepik.com

За словами Кійосакі, помилка полягає в порушенні «законів грошей», зокрема законів Грешема і Меткалфа.

Згідно із законом Грешема, який підкреслює, як погані гроші витісняють з обігу хороші, Кійосакі стверджує, що сьогодні багато людей працюють і заощаджують знецінені фіатні валюти, такі як долари США.

Натомість він рекомендує зберігати багатство в активах, що мають внутрішню цінність, таких як золото, срібло та Біткоїн (BTC).

«Більшість бідних людей бідні, тому що порушують 2 найважливіші закони грошей. У 2025 році бідні люди працюють і заощаджують фальшиві гроші, а не справжні гроші, золото, срібло або біткоїни», — сказав автор.

Тим часом закон Меткалфа фокусується на цінності мереж. Кіосакі зазначив, що успішні компанії, такі як McDonald’s і FedEx, процвітають, тому що працюють у рамках сильних, розгалужених мереж.

На відміну від цього, невеликі, ізольовані підприємства без мережевого ефекту часто мають труднощі з накопиченням багатства.

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Інвестор застосував ту саму логіку до криптовалюти, підкресливши мережевий ефект Біткоїна порівняно з багатьма іншими цифровими активами, які не мають широкого застосування.

«Я не зберігаю долари США, тому що долар США порушує закон Грешема. Я не інвестую в лайно-монети без мереж, тому що вони порушують закон Меткалфа. Ось чому я зберігаю золото, срібло і купую біткоїни. Вони підкоряються законам», — сказав Кійосакі.

Послання Кійосакі узгоджується з його давнім закликом інвестувати в альтернативні активи, які, на його думку, мають великий потенціал зростання.

Наприклад, він прогнозує, що Біткоїн може торгуватися за $1 млн, золото може досягти $25 000, а срібло може піднятися до $75.

Цікаво, що ці три активи виділялися в 2025 році на тлі загальної економічної невизначеності. Кійосакі давно попереджав про наближення краху ринку, який, на його думку, вже почався.

Тим не менш, автор залишається особливо оптимістичним щодо Біткоїна, підкреслюючи, що його фіксована пропозиція практично гарантує стійке зростання ціни, що робить його сильнішим активом, ніж золото.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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