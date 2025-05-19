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Кійосакі назвав актив, який він активно купує

19.05.2025 15:30
Ольга Деркач
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Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», знову підтримав Біткоїн (BTC), рекомендуючи збільшити накопичення цього цифрового активу

Кійосакі назвав актив, який він активно купує

Кійосакі назвав актив, який він активно купує Фото: facebook.com/RobertKiyosaki

За словами інвестора, він не тільки тримає криптовалюту, але й активно купує її.

Кійосакі вважає, що цього року Біткоїн зросте до $250 000, подвоївши свій прогноз на тлі того, що він описує як крах світової фінансової системи. У довгостроковій перспективі він бачить, що BTC досягне позначки в $1 млн.

Фінансовий педагог попередив, що «марксистська система центрального банку» розпадається, стверджуючи, що альтернативні товари, такі як золото, срібло і Біткоїн, будуть процвітати, оскільки фіатні валюти і традиційні інститути втрачають довіру і стабільність.

Його повторна підтримка Біткоїна послідувала за місяцями більш широкої підтримки твердих активів. Раніше Кійосакі висловив значний інтерес до срібла, назвавши його найбільш недооціненою інвестиційною можливістю на ринку.

Він підкреслив, що поточні ціни на срібло, які все ще значно нижчі за історичні максимуми, є рідкісним шансом для людей з обмеженим капіталом почати будувати багатство.

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В той час як золото вже досягло нових максимумів, а Біткоїн продовжує набирати інституційний імпульс, Кійосакі стверджує, що фіксована пропозиція Біткоїна в 21 млн монет вирізняє його з-поміж інших.

На відміну від золота чи срібла, які можна видобувати в більших кількостях, коли ціни на них зростають, дефіцит Біткоїна є абсолютним, що посилює його довгострокову цінність.

Хоча Кійосакі володіє активами з видобутку золота, срібла та нафти, він розглядає Біткоїн засіб захисту від інфляції.

«Одна з причин, чому я довіряю Біткоїну, полягає в тому, що їх буде лише 21 млн. Я володію золотими і срібними шахтами і нафтовими свердловинами. Якщо ціна на золото, срібло або нафту зросте, я просто видобуватиму або буритиму більше, збільшуючи пропозицію», — сказав він.

Варто зазначити, що інвестор роками попереджав про економічну кризу, яка, на його думку, вже насувається. У відповідь він продовжує відстоювати альтернативні активи як ідеальний засіб збереження і захисту багатства у все більш нестабільному фінансовому світі.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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