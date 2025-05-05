Кійосакі назвав актив, ціна якого подвоїться до 2026 року

Роберт Кійосакі, відомий фінансовий гуру та автор книги «Багатий тато, бідний тато», заявив, що, на його думку, ціна на срібло «виросте удвічі» — з приблизно $35 до $70 до 2026 року

Поряд із цим прогнозом, експерт з особистих фінансів також підтвердив свою давню оптимістичну оцінку щодо золота та Біткоїна (BTC).

«Я сподіваюся, що я помиляюся… але, як я і прогнозував… найкрупніші обвали на ринках акцій, облігацій та нерухомості… відбудуться в найближчому майбутньому. Ось чому я інвестую в золото, срібло та Біткоїн. Ціна срібла зросте удвічі… Я прогнозую, що з $35 сьогодні до $70 до 2026 року».

З початку 2025 року ціни на срібло зросли на 11%. На момент написання ціна на цей товар впала до $32,34 за унцію. Відповідно, щоб прогноз Кійосакі збувся, дорогоцінний метал повинен подорожчати на 116,45%.

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Хоча на перший погляд це може здатися надто оптимістичним, прогноз фінансового гуру не є маргінальною думкою. Шон Кхункхун, президент і генеральний директор компанії з розвідки корисних копалин Dolly Varden Silver, встановив цільову ціну в $73, хоча і з дещо довшим терміном, що охоплює наступні два роки.

Більше того, 22 квітня співвідношення золота до срібла досягла максимуму в 104,74. Такі великі розбіжності історично збігалися з періодами, коли срібло значно перевершувало золото. На момент написання співвідношення все ще було вище 100.

Нагадаємо, що Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії». У своєму пості Кійосакі пояснив найбільшу перешкоду на шляху до багатства, одночасно позиціонуючи Біткоїн як єдиний найпотужніший інструмент для створення багатства поколінь. Відомий автор був досить коротким і прямим, коли рекомендував BTC, оскільки його аргумент зводиться до того, що «Біткоїн дозволив кожному стати багатим», а також додав, що Біткоїн — найбільша можливість в історії.

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Джерело: Finbold.