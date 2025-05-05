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Кійосакі назвав актив, ціна якого подвоїться до 2026 року

05.05.2025 16:20
Ольга Деркач
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Роберт Кійосакі, відомий фінансовий гуру та автор книги «Багатий тато, бідний тато», заявив, що, на його думку, ціна на срібло «виросте удвічі» — з приблизно $35 до $70 до 2026 року

Кійосакі назвав актив, ціна якого подвоїться до 2026 року

Кійосакі назвав актив, ціна якого подвоїться до 2026 року Фото: pngwing.com, freepik.com

Поряд із цим прогнозом, експерт з особистих фінансів також підтвердив свою давню оптимістичну оцінку щодо золота та Біткоїна (BTC).

«Я сподіваюся, що я помиляюся… але, як я і прогнозував… найкрупніші обвали на ринках акцій, облігацій та нерухомості… відбудуться в найближчому майбутньому. Ось чому я інвестую в золото, срібло та Біткоїн. Ціна срібла зросте удвічі… Я прогнозую, що з $35 сьогодні до $70 до 2026 року».

З початку 2025 року ціни на срібло зросли на 11%. На момент написання ціна на цей товар впала до $32,34 за унцію. Відповідно, щоб прогноз Кійосакі збувся, дорогоцінний метал повинен подорожчати на 116,45%.

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Хоча на перший погляд це може здатися надто оптимістичним, прогноз фінансового гуру не є маргінальною думкою. Шон Кхункхун, президент і генеральний директор компанії з розвідки корисних копалин Dolly Varden Silver, встановив цільову ціну в $73, хоча і з дещо довшим терміном, що охоплює наступні два роки.

Більше того, 22 квітня співвідношення золота до срібла досягла максимуму в 104,74. Такі великі розбіжності історично збігалися з періодами, коли срібло значно перевершувало золото. На момент написання співвідношення все ще було вище 100.

Нагадаємо, що Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії». У своєму пості Кійосакі пояснив найбільшу перешкоду на шляху до багатства, одночасно позиціонуючи Біткоїн як єдиний найпотужніший інструмент для створення багатства поколінь. Відомий автор був досить коротким і прямим, коли рекомендував BTC, оскільки його аргумент зводиться до того, що «Біткоїн дозволив кожному стати багатим», а також додав, що Біткоїн — найбільша можливість в історії.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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