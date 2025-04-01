Як показали себе інвестиції Роберта Кійосакі у I кварталі 2025 року

Хоча багато його дописів та інших бізнес-активностей були суперечливими, успіх інвестиційного портфеля Роберта Кійосакі у 2024 році неможливо заперечити, адже за 12 місяців він зріс на 62,38%

У 2025 році, однак, деякі з найкращих активів автора книги «Багатий тато, бідний тато» торгуються або нижче, або переважно в боковому тренді.

Хоча його активи виходять за межі «великої трійки» — Біткоїн (BTC), золото та срібло — для більшості його послідовників це саме ті активи, які першими спадають на думку при згадці імені Кійосакі.

Цікаво, що BTC показав найгірші результати серед трьох активів у 2025 році, знизившись на 10,23% з початку року до $83 947.

Золото, з іншого боку, фіксує новий максимум за новим максимумом. З початку 2025 року жовтий метал злетів на 19,27% і переходить з рук в руки за ціною $3 129. Хоча це все ще далеко від амбітної мети Кійосакі в $70, срібло також демонструє хороші результати і зросло на 17,16% до $33,85.

Загалом, це означає, що розділені порівну інвестиції в $1000 у три найкращі активи автора зросли б до $1087,32: Біткоїн — до $299,23, золото — до $397,56, а срібло — до $390,3.

Цікаво, що більш детальний аналіз портфеля «Багатого тата» також можливий — і мав би інші результати — оскільки він відомий тим, що торгує Ethereum (ETH), Solana (SOL), великою рогатою худобою вагю та нерухомістю.

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На жаль, через бізнес-операції, орендну плату, неліквідність деяких ринків і величезні відмінності між регіонами неможливо точно оцінити останні два активи, хоча WisdomTree Live Cattle ETF (CATL) можна використовувати як скорочення для великої рогатої худоби.

Почнемо з того, що Ethereum став відомим завдяки своїм порівняно жахливим показникам. У 2025 році ціна ETH впала на 44,22%, криптовалюта переходить з рук в руки за ціною $1 861.

Solana також не набагато краще, оскільки SOL впала на 32,77% з початку 2025 року і переходить з рук в руки за ціною $127,37.

Нарешті, біржовий фонд (ETF) CATL торгується переважно в бічному тренді, оскільки в першому кварталі він зріс на 1,45% і піднявся з 7,16 євро (~$7,73) до 7,27 євро (~$7,84).

За таких обставин очевидно, що інвестування $1000 у великий портфель Кіосакі на початку 2025 року не принесло б хороших результатів до кінця 1-го кварталу. Вартість портфеля, якби розподіл був рівним, становила б $917,79.

Якщо розглядати окремі активи, то частка Біткоїна знецінилася б до $149,62, Ethereum — до $92,97, а Solana — до $112,05. $166,67, вкладені в золото, зросли б до $198,79, срібло — до $195,27, а CATL залишився б майже на тому ж рівні — $169,09.

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Джерело: Finbold.