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Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії»

24.03.2025 19:40
Ольга Деркач
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Після тижня, протягом якого ціна Біткоїна (BTC) становила близько $80 000, і побоювань, що він розвиває спадний тренд, який відкриє новий ведмежий ринок, головна криптовалюта світу почала зростання в неділю, 23 березня

Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії»

Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії» Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, pixabay.com

Разом з ралі з’явився новий «бичачий» пост від відомого інвестора, автора бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» і затятого «бика» BTC Роберта Кійосакі.

У своєму пості Кійосакі пояснив найбільшу перешкоду на шляху до багатства, одночасно позиціонуючи Біткоїн як єдиний найпотужніший інструмент для створення багатства поколінь.

Відомий автор був досить коротким і прямим, коли рекомендував BTC, оскільки його аргумент зводиться до того, що «Біткоїн дозволив кожному стати багатим», а також додав, що Біткоїн — найбільша можливість в історії.

Також Кійосакі зосередився на психологічному впливі FOMO — страху упустити — та FOMM — страху помилитися. За словами відомого інвестора, FOMM є найбільшим бар’єром для більшості трейдерів. Вони втрачають хороші можливості для купівлі і, можливо, продажу, тому що бояться, що зроблять помилку, вчинивши певні дії.

У цьому аргументі є певний сенс. Наприклад, інвестори, які протистояли обережному імпульсу 11 березня, коли побачили, що BTC впав нижче $80 000, і придбали, наприклад, монету на $1 000, зараз вони мали б $1090,39, навіть якщо вони пропустили мінімуми біля $77 000.

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З іншого боку, оскільки описаний Кійосакі FOMM може завдати шкоди інвестиціям, з FOMO також слід боротися. Якби трейдер піддався імпульсу, побачивши минулого разу ціну Біткоїна вище $100 000, він би зараз мав $862,55 з початкової інвестиції в $1 000, навіть якщо б діяв швидко.

Водночас, не було б жодних гарантій, що BTC відновить такі максимуми або злетить вище в поточному циклі, незалежно від того, наскільки бичачими є деякі прогнози.

Можливо, саме тому Кійосакі перерахував впливових людей, за якими він стежить і у яких вчиться, і закликав людей скласти власну думку, спираючись на «биків» та «ведмедів» Біткоїна.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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