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Роберт Кійосакі передбачає найгірший обвал ринків в історії

21.02.2025 16:00
Микола Деркач
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Роберт Кійосакі, автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», розповів, що наразі ринки дуже переоцінені, і фінансова бульбашка скоро лусне. Тому закликав людей бути готовими до цього

Роберт Кійосакі передбачає найгірший обвал ринків в історії

Роберт Кійосакі передбачає найгірший обвал ринків в історії Фото: wikipedia.org, freepik.com

Фінансовий експерт уже давно критикує фіатні валюти, які він часто називає «фальшивими грошима». Натомість (що не є сюрпризом) він дуже позитивно налаштований щодо криптовалют — особливо Біткоїна (BTC). Ба більше, Кійосакі послідовно вихваляє дорогоцінні метали, такі як срібло та золото, підкреслюючи їхню роль як захисту від інфляції та засобу збереження капіталу.

Кійосакі часто викликає суперечки — він відверто висловлює політичні погляди, має значні борги та його звинувачують у надмірному панікерстві. З іншого боку, неможливо ігнорувати вражаючу прибутковість його інвестицій. У 2024 році його портфель приніс 76,03% доходу, а на початку лютого 2025 року його вкладення демонстрували позитивний старт.

І ось фінансовий гуру знову б’є на сполох — відомий інвестор опублікував у соцмережі X черговий похмурий прогноз.

Роберт Кійосакі робить ставку на Біткоїн на тлі похмурих прогнозів

Багато хто з нас знайомий із терміном « фінансова бульбашка». Поняття «бульбашка всього» описує ситуацію, коли всі класи активів — акції, облігації, нерухомість і навіть криптовалюти — завищені понад їхню фундаментальну вартість.

Саме таку ситуацію ми спостерігаємо зараз — принаймні, за версією Кійосакі у його дописі від 20 лютого. Більше того, автор стверджує, що ця бульбашка вже почала лопатися. Що ще гірше, Кійосакі зазначає, що у подібних випадках обвалюються всі активи, включно з BTC.

Проте це не зупиняє автора — він заявив, що не продаватиме свої Біткоїни, навіть якщо їхня ціна впаде. Навпаки, Роберт Кійосакі планує купувати ще більше BTC у разі різкого зниження вартості.

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«Коли бульбашка всього лусне… а це відбувається прямо зараз… Біткоїн відновиться найшвидше та досягне нових максимумів», — пише експерт.

Інвестор, який постійно прогнозує кризи

Варто зазначити, що Кійосакі регулярно передбачає обвали, які зрештою не відбуваються.

Крім того, хоча ціни активів можуть бути значно завищеними, наразі немає доказів того, що «бульбашка всього» справді луснула. На момент написання статті жодних аномальних змін на ключових індексах не спостерігалося.

Індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average з початку року зросли на 4,24% і 3,84% відповідно. Хоча DJIA за тиждень показав невеликий відкат на 0,56%, S&P 500 за цей самий період зріс на 0,94%.

Попри те, що теза Кійосакі щодо відновлення Біткоїна може виявитися справедливою, решта його прогнозу, схоже, більше нагадує спробу привернути увагу.

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Рубрики: АналітикаІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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