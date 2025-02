Роберт Кійосакі передбачає найгірший обвал ринків в історії

Роберт Кійосакі, автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», розповів, що наразі ринки дуже переоцінені, і фінансова бульбашка скоро лусне. Тому закликав людей бути готовими до цього

Фінансовий експерт уже давно критикує фіатні валюти, які він часто називає «фальшивими грошима». Натомість (що не є сюрпризом) він дуже позитивно налаштований щодо криптовалют — особливо Біткоїна (BTC). Ба більше, Кійосакі послідовно вихваляє дорогоцінні метали, такі як срібло та золото, підкреслюючи їхню роль як захисту від інфляції та засобу збереження капіталу.

Кійосакі часто викликає суперечки — він відверто висловлює політичні погляди, має значні борги та його звинувачують у надмірному панікерстві. З іншого боку, неможливо ігнорувати вражаючу прибутковість його інвестицій. У 2024 році його портфель приніс 76,03% доходу, а на початку лютого 2025 року його вкладення демонстрували позитивний старт.

І ось фінансовий гуру знову б’є на сполох — відомий інвестор опублікував у соцмережі X черговий похмурий прогноз.

Багато хто з нас знайомий із терміном « фінансова бульбашка». Поняття «бульбашка всього» описує ситуацію, коли всі класи активів — акції, облігації, нерухомість і навіть криптовалюти — завищені понад їхню фундаментальну вартість.

Саме таку ситуацію ми спостерігаємо зараз — принаймні, за версією Кійосакі у його дописі від 20 лютого. Більше того, автор стверджує, що ця бульбашка вже почала лопатися. Що ще гірше, Кійосакі зазначає, що у подібних випадках обвалюються всі активи, включно з BTC.

GIANT CRASH????

If there is a giant crash…. Of the often times called “the EVERYTHING BUBBLE,” stocks and bonds, real estate, gold and silver and Bitcoin will crash with it.

Q: If it crashes will I sell my Bitcoin?

A: NO

If the price of Bitcoin crashes I will back up the…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 20, 2025