Скільки б ви заробили, вклавши $1000 у портфель Кійосакі на початку 2025

Попри те, що легендарний інвестор та автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі останнім часом не зовсім вдало прогнозує катастрофічні крахи та обвали ринків, його інвестиції виявляються особливо прибутковими. Зокрема, це стосується і 2024 року, оскільки більшість активів, яким він надає перевагу — у т.ч. Біткоїн (BTC), золото та срібло — демонстрували відмінні результати та встановлювали дедалі вищі історичні максимуми (ATH)

До 31 січня 2025 року один із найрекомендованіших Кійосакі активів — золото — непомітно досягнув нового ATH, і Finbold вирішив проаналізувати, наскільки вигідним був би портфель, сформований за порадами легендарного інвестора у першому місяці року.

Чи зросли найулюбленіші активи Кійосакі у січні?

Якщо розглядати три ключові активи, їх наявність у портфелі принесла значний прибуток у січні 2025 року, незважаючи на високу волатильність ринку.

Наприклад, Bitcoin зріс на 11,69% від початку року (YTD) і на момент написання матеріалу торгується в межах $104 241.

Отже, інвестиція $1000 на початку року перетворилася б на $1116,90.

Золото, яке оновило історичний максимум, показало більш помірне зростання — на 6,43%, до $2794.

Це означає, що вкладені $1000 1 січня до 30 січня збільшилися б до $1064,30.

Срібло також показало хороші результати — +6,9% YTD, до $31,609.

Інвестори, які придбали срібла на $1000 на початку року, до моменту написання статті мали б $1069.

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Наскільки прибутковими були менш популярні інвестиції Кійосакі у 2025 році?

Хоча про них згадують рідше, Кійосакі також володіє та підтримує низку інших активів. Визначити точне зростання нерухомості та деяких інших інвестицій складно, але Solana (SOL) та Ethereum (ETH) мають чіткі показники.

Solana (SOL) показала результати, схожі на основні активи Кійосакі, але навіть кращі, оскільки зросла на 24,78% YTD і зараз коштує $235,61.

Отже, вкладені $1000 1 січня до 31 січня перетворилися б на $1247,80.

Ethereum (ETH), навпаки, став аутсайдером — його ціна знизилася на 2,12% YTD до $3261,10.

Це означає, що інвестиція в $1000 скоротилася б до $978,80.

Якщо ж трейдер вирішив би поділити $1000 рівними частинами між п’ятьма активами та інвестувати по $200 у кожен, то на момент написання матеріалу його портфель зріс би до $1095,36 (+9,54%).

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