Київстар підписав угоду про партнерство з Google

Київстар, провідний український оператор електронних комунікацій, підписав угоду про партнерство з Google щодо розвитку послуги YouTube Premium в Україні

Завдяки цій співпраці абоненти Київстар отримають доступ до преміум сервісу за 90 гривень на місяць, йдеться в пресрелізі.

YouTube Premium — це цифровий сервіс за підпискою, який надає користувачам розширені можливості на платформі YouTube: перегляд відео без реклами, фонове відтворення контенту (відео та музики), завантаження контенту для перегляду офлайн, а також повноцінний доступ до сервісу YouTube Music Premium.

Партнерство між Київстар та Google відкриває також нові можливості для українських контент-мейкерів. Зростання аудиторії та кількості переглядів сприятиме розвитку локального сегмента YouTube, допоможе авторам масштабувати свій контент і створить додаткові перспективи для монетизації своєї творчості чи бізнесу.

«Ця угода зміцнює позиції Київстар як технологічного лідера та сприяє розвитку цифрових сервісів у країні. Очікуємо, що вона позитивно вплине на зростання української креативної індустрії. Це лише перший етап співпраці з глобальною платформою та найпопулярнішим відеохостингом у світі. Надалі ми плануємо розширяти нашу взаємодію та надавати доступ до інших сервісів YouTube за підпискою для клієнтів Київстар», — зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

Цікаве по темі: Київстар розширив 4G-покриття ще на сотні населених пунктів

Директорка Google в Україні Тетяна Лукинюк зазначила, що компанія рада підтримувати українських YouTube-креаторів. Вона підкреслила, що завдяки новому проєкту з довгостроковим партнером Київстар користування YouTube Premium стає ще зручнішим, адже українці отримують можливість дивитися улюблений контент без реклами у будь-який час і будь-де. Лукинюк також висловила сподівання, що ця ініціатива надихне українців розкривати свій творчий потенціал та сприятиме подальшому розвитку креативної екосистеми країни.

Київстар запропонує своїм абонентам привабливі умови користування YouTube Premium. Окрім того, користувачі зможуть легко оформити сервіс, керувати ним через додаток «Мій Київстар», а також оплачувати його безпосередньо з мобільного рахунку.

«Абоненти Київстар зможуть оформити підписку та оплачувати YouTube Premium у межах свого тарифного плану. Це партнерство забезпечить доступ до преміальних сервісів YouTube за однією з найконкурентніших цін в Україні. Для користувачів, які цінують якісний цифровий контент, Київстар запропонує зручний і надійний спосіб підключення. Це лише одна з багатьох переваг, які матимуть клієнти Київстар», — підкреслив переваги для клієнтів Озан Аслан, директор з розвитку бізнесу на масовому ринку Київстар.

