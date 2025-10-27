Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq

Після виходу на американську фондову біржу Nasdaq ринкова капіталізація Київстару зросла до $3,13 млрд
Про це в інтерв’ю mind розповів генеральний директор компанії Олександр Комаров.
За його словами, Київстар провів ретельну підготовку до лістингу разом із американською SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp.
«Ми робили відповідне дослідження до і під час повномасштабного вторгнення. У нас є угода з американською SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp., і коли ми виходили на біржу (до речі, мали понад 60 зустрічей із різними інвесторами та аналітиками), визначили капіталізацію компанії на рівні приблизно $2,3 млрд», — зазначив Комаров.
За його словами, вже станом на 20 жовтня 2025 року ринкова капіталізація компанії становила $3,13 млрд.
«Тобто поки результат виходу на біржу доволі позитивний», — додав він.
Комаров також прокоментував динаміку вартості акцій після початку торгів.
«Важко сказати, але вона трохи краща, ніж закладалася в угоду. Проте ми розраховували, що на ринку показники будуть вищими. Наразі акція коштує приблизно $12, вона дуже суттєво коливається, і основний чинник — геополітичні новини», — пояснив генеральний директор.
Він наголосив, що варіювання вартості акцій є відображенням оцінки ринку, перспектив компанії та контексту розвитку подій в Україні.
«Щодо варіювання вартості акцій — це результат ринкової оцінки нашої діяльності + перспективи розвитку компанії + контекст розвитку подій в Україні», — зазначив Комаров.
Крім фінансових результатів, компанія також зазнала структурних змін у процесі виходу на біржу.
«У нас змінився механізм керування — з’явилася Наглядова рада Kyivstar Group Limited. З’явилася відповідно компанія KGL (Kyivstar Group Ltd), яка зареєстрована в Міжнародному фінансовому центрі в Дубаї», — розповів він.
Від 15 серпня 2025 року акції Київстару офіційно торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq під тикером KYIV. Це стало важливим кроком для компанії у виході на міжнародний інвестиційний ринок та символом зростаючої довіри до українського бізнесу з боку глобальних інвесторів.
