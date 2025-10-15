Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

Мобільний оператор Київстар і компанія Mastercard підписали Меморандум про співпрацю, який започатковує стратегічне партнерство між компаніями

Його мета — розвиток технологічних рішень для підвищення стійкості фінансової інфраструктури, підтримки безготівкових розрахунків і розширення доступу до фінансових послуг, йдеться в пресрелізі.

Компанії планують протестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі. Ця технологія дозволяє залишатися на зв’язку у місцях без мобільного покриття та проводити фінансові операції під час надзвичайних ситуацій. За словами партнерів, це рішення має підвищити стійкість фінансових сервісів і зробити їх доступнішими для клієнтів.

Також Київстар і Mastercard розроблятимуть нові фінансові продукти, використовуючи Big Data та аналітику. Серед напрямів — оцінка фінансового скорингу та персоналізовані пропозиції для клієнтів.

«Стійкість та надійність інфраструктури сьогодні є важливим елементом національної безпеки. Меморандум з Mastercard — це про взаємну довіру та готовність працювати над критично важливими для країни завданнями. Ми об’єднуємо наш досвід у розробці цифрових продуктів з глобальною платіжною експертизою Mastercard, щоб посилити стійкість України та розширити доступ до інноваційних фінансових послуг», — підкреслив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямів бізнесу в Київстар.

Цікаве по темі: Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud

Серед інших ініціатив — впровадження рішень для онлайн-комерції, підвищення безпеки транзакцій та популяризація безготівкових платежів, зокрема серед малого й середнього бізнесу.

«Технології мають служити суспільству і робити життя людей зручнішим та безпечнішим. Партнерство з “Київстар” є важливим кроком до реалізації цього бачення в Україні. Об’єднавши наші зусилля, ми зможемо не лише підвищити надійність платіжної інфраструктури в умовах викликів сьогодення, але й прискорити розвиток цифрової економіки. Співпраця з лідером телеком-ринку відкриває нові можливості для впровадження інноваційних фінансових рішень та технологій, які будуть корисними як для великого, так і для малого бізнесу, а також для кожного українця», — зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Меморандум укладено строком на один рік із можливістю продовження. У межах співпраці сторони підписуватимуть окремі договори за конкретними проєктами.

