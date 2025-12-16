Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики

Національний оператор електронних комунікацій Київстар оголосив про інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Компанія придбала 100% корпоративних прав ТОВ САНВІН 11 — власника діючої сонячної електростанції потужністю 12,947 МВт, розташованої в Україні

Сума угоди становить ₴347,57 млн. За попередніми оцінками, СЕС може виробляти електроенергію в обсязі, еквівалентному близько 4% річного споживання Київстар.

«Інвестиції у відновлювану енергетику — це стратегічний крок, який підвищить надійність нашої мережі. Ми прагнемо впроваджувати рішення, що роблять наші сервіси енергонезалежним і водночас сприятимуть розвитку енергетичного потенціалу країни», — зазначив Олександр Комаров, CEO Київстар.

У Київстар підкреслюють, що інвестиція відкриває новий стратегічний напрям — розвиток власних генеруючих потужностей. Це має допомогти диверсифікувати джерела енергії та зменшити операційні ризики, пов’язані з нестабільністю енергопостачання.

Цікаве по темі: Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи

Електроенергію, яку вироблятиме сонячна станція, постачатимуть до об’єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил. У компанії зазначають, що це також дає змогу частково хеджувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на електроенергію.

Київстар додає, що крок підтверджує його позицію як одного з найбільших приватних інвесторів в українську економіку та технологічного лідера, який системно впроваджує інновації задля сталого майбутнього країни.

Нагадаємо, що Київстар отримав дозвіл на загальнонаціональне тестування технології Starlink Direct to Cell — супутникового зв’язку, який працюватиме там, де немає мобільного покриття. Тест охопить всю територію України, крім прикордонних зон, тимчасово окупованих територій і районів бойових дій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

Джерело: Київстар.