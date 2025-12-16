close-btn
PaySpaceMagazine

Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики

16.12.2025 20:10
Ольга Деркач

Національний оператор електронних комунікацій Київстар оголосив про інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Компанія придбала 100% корпоративних прав ТОВ САНВІН 11 — власника діючої сонячної електростанції потужністю 12,947 МВт, розташованої в Україні

Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики

Фото: bank.gov.ua

Сума угоди становить ₴347,57 млн. За попередніми оцінками, СЕС може виробляти електроенергію в обсязі, еквівалентному близько 4% річного споживання Київстар.

«Інвестиції у відновлювану енергетику — це стратегічний крок, який підвищить надійність нашої мережі. Ми прагнемо впроваджувати рішення, що роблять наші сервіси енергонезалежним і водночас сприятимуть розвитку енергетичного потенціалу країни», — зазначив Олександр Комаров, CEO Київстар.

У Київстар підкреслюють, що інвестиція відкриває новий стратегічний напрям — розвиток власних генеруючих потужностей. Це має допомогти диверсифікувати джерела енергії та зменшити операційні ризики, пов’язані з нестабільністю енергопостачання.

Цікаве по темі: Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи

Електроенергію, яку вироблятиме сонячна станція, постачатимуть до об’єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил. У компанії зазначають, що це також дає змогу частково хеджувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на електроенергію.

Київстар додає, що крок підтверджує його позицію як одного з найбільших приватних інвесторів в українську економіку та технологічного лідера, який системно впроваджує інновації задля сталого майбутнього країни.

Нагадаємо, що Київстар отримав дозвіл на загальнонаціональне тестування технології Starlink Direct to Cell — супутникового зв’язку, який працюватиме там, де немає мобільного покриття. Тест охопить всю територію України, крім прикордонних зон, тимчасово окупованих територій і районів бойових дій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

Джерело: Київстар.

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи 04.12.2025

Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи
Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell 25.11.2025

Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell
Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт 12.11.2025

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт
Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні 03.11.2025

Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні
Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq 27.10.2025

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq
Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство 15.10.2025

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
16.12.2025  20:50

PayPal подав заявку на запуск власного банку у США

 16.12.2025  20:10

Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики

 16.12.2025  19:30

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

 16.12.2025  18:50

Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара

 16.12.2025  18:10

Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

 16.12.2025  17:20

Перша людина в історії досягла статків понад $600 млрд

 16.12.2025  16:30

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.