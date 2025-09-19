close-btn
Київстар підніме вартість деяких тарифів

19.09.2025 14:30
Микола Деркач

У компанії Київстар пояснили, що для підтримки стабільного зв’язку та швидкого інтернету мережа потребує постійного живлення й обслуговування обладнання. Водночас зростання цін на електроенергію та пальне, а також інфляція вплинули на собівартість послуг, тому компанія оновила умови частини тарифів і додала нові опції для користувачів

Про оновлені умови деяких тарифів та нові можливості для абонентів

«Влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%. Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів, а також аби інженери виїздили на локації, підтримували та ремонтували обладнання, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Саме тому оновлюються умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік.

  • З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні, а із Суперсилою Економія — 225 грн на 4 тижні.
  • З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн/міс.

Які можливості доступні для абонентів

  • виберіть спеціальну пропозицію та підключіть вигідний тариф контракту, що відповідає вашим потребам;
  • збільште обсяги тарифу — ви можете без доплат протягом трьох місяців подвоювати певні послуги, що пропонуються у тарифі, а для тарифу LOVE UA Контракт підключити пакет 25 ГБ та 250 хвилин;
  • перейдіть на інший тариф — виберіть з актуальної лінійки або із запропонованих.

«Також як і раніше, абонентам доступні Суперсили, що дають змогу без доплат розширювати послуги на вибір: Київстар ТБ, роумінг, додаткові ГБ та багато інших індивідуальних вигідних пропозицій, які можна оновлювати щомісяця у застосунку Мій Київстар, — пояснюють у пресслужбі компанії. — Ми надішлемо SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу».

