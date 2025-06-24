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Київстар запустив власний хмарний сервіс для бізнесу

24.06.2025 18:20
Ольга Деркач
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Київстар оголосив про запуск власного хмарного сервісу для українських користувачів — Kyivstar Cloud. Він доступний для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсекторі

Київстар запустив власний хмарний сервіс для бізнесу

Київстар запустив власний хмарний сервіс для бізнесу Фото: Київстар

Сервіс дозволить безпечно зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі, йдеться в пресрелізі.

«Розвиток цифрової інфраструктури в Україні — стратегічно важливий. Київстар продовжує підтримувати бізнес та державу, розвиваючи нові продукти, зокрема такі як Kyivstar Cloud, — зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар. — При цьому ми бачимо великий попит бізнесу на економічно доступні рішення. Тож ми створили оптимальний за ціною продукт, що допоможе залишатися гнучким та ефективним будь-якому бізнесу, незалежно від розміру чи галузі».

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Переваги Kyivstar Cloud для підприємців:

  • легка масштабованість і можливість налаштування під потреби малого і великого бізнесу;
  • доступна ціна, відсутність тарифікації трафіку за рахунок локального розміщення;
  • підтримка гібридних і мультихмарних моделей — Kyivstar Cloud можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services;
  • гнучкість у побудові власної інфраструктури. Kyivstar Cloud дозволить самостійно створювати і адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення та ін;
  • рішення на базі технічної інфраструктури Київстар, що забезпечує резервне живлення, кондиціонування, протипожежний захист, підтримку серверів тощо;
  • підтримка і супровід команди технічної допомоги.

Kyivstar Cloud побудований на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) — світового лідера у галузі технологій, що розробляє інтелектуальні рішення для безперешкодного збору, аналізу та використання даних — від периферії до хмари (edge to cloud). Сервери HPE вирізняються високою надійністю, рівнем безпеки та продуктивністю.

У перспективі Kyivstar Cloud може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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