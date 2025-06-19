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Київстар отримав дозвіл на тестування послуги Starlink Direct-to-Cell в Україні

19.06.2025 12:50
Ольга Деркач
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Київстар отримав дозвіл від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), на проведення тестових випробувань супутникової технології Direct to Cell (D2C)

Київстар отримав дозвіл на тестування послуги Starlink Direct-to-Cell в Україні

Київстар отримав дозвіл на тестування послуги Starlink Direct-to-Cell в Україні Фото: freepik.com

Під час тестування буде проведено перші випробування роботи технології SpaceX Direct to Cell в Україні — зокрема, можливості отримання текстових повідомлень на звичайні 4G-смартфони, йдеться в пресрелізі.

Завдяки цій технології Київстар прагне забезпечити зв’язок у так званих «білих плямах» — регіонах, де немає традиційного мобільного покриття. Йдеться насамперед про важкодоступні гірські та сільські райони. Це особливо важливо в умовах війни, коли наземна інфраструктура може бути пошкоджена або повністю зруйнована, а живлення — відсутнє.

На першому етапі Direct to Cell дозволить абонентам надсилати текстові повідомлення. Смартфон із підтримкою 4G/LTE буде напряму з’єднуватися із супутником на орбіті — без потреби в додатковому обладнанні чи програмному забезпеченні.

Технологія працює за умови прямої видимості неба, тобто в місцевості без перешкод.

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«Цим кроком ми підтверджуємо своє технологічне лідерство і пишаємося бути серед перших у світі, хто запускає таку інновацію. Ми й надалі інвестуємо в розвиток наземної інфраструктури для забезпечення стабільного голосового зв’язку та передачі даних. Водночас технологія Direct to Cell стане цінним доповненням до цієї мережі, дозволяючи надсилати та отримувати текстові повідомлення просто неба — у місцевостях без традиційного мобільного покриття. У цей скрутний час важливо, щоб люди мали змогу залишатися на зв’язку з рідними й близькими за будь-яких обставин. Саме тому ми тестуємо альтернативну технологію як додатковий інструмент зв’язку, здатний підстрахувати у різних ситуаціях. Наше завдання на етапі тестування — врахувати всі технічні аспекти і зробити сервіс максимально зручним та доступним для абонентів», — зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Фахівці Київстару вже влітку 2025 року розпочнуть перші бета-тестування послуги супутникового зв’язку в окремих регіонах України. У четвертому кварталі того ж року компанія планує надати ширший доступ до послуги в тестовому режимі для абонентів.

Першу успішну реєстрацію SIM-картки Київстар у супутниковій мережі було здійснено в США, у лабораторії Starlink. Це дозволило перевірити сумісність технологій і підтвердити технічну готовність до пілотного запуску в Україні.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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