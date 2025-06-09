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Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу

09.06.2025 11:40
Ольга Деркач
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У першому кварталі 2025 року цифровий оператор Kyivstar суттєво наростив фінансові показники на фоні виходу компанії на американський фондовий ринок Nasdaq. Загальний операційний дохід досяг $255 млн (10,6 млрд грн), що на 37% більше у валютному еквіваленті та майже на 50% — у національній валюті порівняно з аналогічним періодом торік

Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу

Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу Фото: bank.gov.ua

Згідно зі звітом компанії чистий прибуток зріс на 22% — до $44 млн, а скоригована EBITDA склала $140 млн, що на 50% більше, ніж у першому кварталі 2024-го. Маржинальність EBITDA — 54,9%. У компанії зазначають, що частину приросту пояснює низька база порівняння: торік фінансові результати були занижені через програму компенсацій клієнтам після масштабної кібератаки наприкінці 2023 року. Без урахування цього фактора зростання доходу у гривні становить 20,1%, а EBITDA — понад 10%.

«Група Kyivstar продовжує створювати виняткову цінність для клієнтів та акціонерів, використовуючи переваги нашої мережі та цифрових сервісів для подальшого зростання, — зазначив Олександр Комаров, генеральний директор Kyivstar Group. — Наші результати за перший квартал свідчать про ефективність цифрової стратегії. Паралельно ми інвестуємо у проєкти, що формують цифрове майбутнє України — такі як придбання Uklon та збільшення частки в Helsi. Ми раді поєднати ці досягнення з просуванням процесу лістингу на Nasdaq».

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Значна частина зростання також зумовлена розвитком екосистеми цифрових продуктів. За рік кількість щомісячно активних користувачів додатків MyKyivstar, Kyivstar TV та Helsi зросла на 32,9% — до 10,3 млн. Мультиплей-аудиторія (тобто користувачі, які одночасно споживають мобільні, інтернет та цифрові сервіси) збільшилася на понад 40% — до 6,1 млн осіб.

Паралельно Kyivstar активно розширює свою присутність у нових сферах. У квітні компанія завершила придбання українського сервісу виклику авто та доставок Uklon за 155 млн доларів. А в травні збільшила свою частку в найбільшій цифровій медичній платформі Helsi — з 69,99% до 97,99%.

Ці кроки є частиною підготовки до виходу на біржу: у березні було оголошено про майбутнє об’єднання Kyivstar з американською SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp. I. Після завершення угоди акції Kyivstar мають з’явитися на біржі Nasdaq.

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Рубрики: ГрошіКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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