Київстар отримав ліцензію на впровадження супутникового зв’язку в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК) надала Київстару дозвіл для впровадження супутникового зв’язку Direct-to-Cell в Україні

Про це йдеться в пресрелізі НКЕК.

19 березня 2025 року, за результатами звернення ПрАТ «Київстар», НКЕК прийняла позитивне рішення про видачу дозволу на користування додатковим кодом мережі мобільного зв’язку (Mobile Network Code, MNC) «707» в межах коду країни в системі мобільного зв’язку (МСС) «255».

«Це рішення є важливим кроком у реалізації спільного проєкту українського мобільного оператора Київстар та американської компанії SpaceX, — йдеться в повідомленні Комісії. — Мета ініціативи — тестування та подальше впровадження в Україні нової технології супутникового зв’язку Direct-to-Cell, яка дозволить смартфонам підключатися безпосередньо до супутників».

Впровадження технології D2C потребує окремого коду MNC для супутникового сегмента мережі. Це надасть абонентам можливість самостійно обирати, у якій радіомережі ПрАТ «Київстар» — наземній чи супутниковій — вони отримуватимуть послуги.

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На першому етапі впровадження Direct-to-Cell забезпечить користувачам смартфонів стандарту LTE/4G можливість обміну SMS- та ОТТ-повідомленнями через супутниковий зв’язок. Це стане критично важливим рішенням для забезпечення стабільної комунікації в екстрених ситуаціях, зокрема під час надзвичайних подій або в місцевостях, де відсутнє традиційне мобільне покриття.

Запуск D2C дозволить покращити зв’язок у віддалених і важкодоступних регіонах України, що є важливим кроком у розширенні доступу до електронних комунікацій для всіх громадян країни.

«НКЕК і надалі сприятиме розвитку інноваційних технологій, які підвищують якість та доступність зв’язку в Україні», — додали в Комісії.

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