Київстар отримав особливі статуси від Fortinet та Microsoft

Київстар отримав визнання від міжнародних лідерів у сфері кібербезпеки та хмарних технологій — Fortinet та Microsoft. Це унікальне в Україні поєднання технологічних компетенцій дозволить компанії пропонувати бізнесу комплексні цифрові рішення світового рівня

Зокрема, Київстар здобув статус Fortinet Select Partner, а також підтвердив статуси Microsoft Solutions Partner у чотирьох ключових категоріях: Data & AI, Digital & App Innovation, Infrastructure та Modern Work, йдеться в пресрелізі компанії.

Статус Fortinet Select Partner підтверджує високу експертизу Київстар у сфері кібербезпеки. Завдяки цьому компанія може надавати клієнтам передові рішення для захисту мереж, даних та цифрових платформ на базі технологій Fortinet.

Статуси Microsoft Solutions Partner засвідчують, що Київстар відповідає всім вимогам Microsoft щодо впровадження хмарних сервісів, рішень на основі штучного інтелекту та цифрових інновацій для бізнесу.

Київстар — єдина компанія в Україні, яка поєднує унікальний набір компетенцій та підтверджених партнерських статусів від Fortinet і Microsoft. Завдяки цьому оператор може пропонувати бізнес-клієнтам комплексні рішення для впровадження гібридних та хмарних технологій, забезпечуючи високий рівень кібербезпеки.

Цікаве по темі: Київстар хоче купити сервіс Tabletki.ua — Forbes

«Щоб отримати статуси Microsoft Solutions Partner та Fortinet Select Partner, ми напрацювали величезну експертизу і успішно реалізували проєкти у цих галузях. Ми прагнемо надавати українським компаніям найсучасніші технологічні рішення, які сприятимуть їхньому безпечному, ефективному та сталому зростанню», — зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.

Після 2022 року український бізнес зіткнувся зі зростаючою потребою у хмарних рішеннях та засобах кібербезпеки. За даними Київстар, за два роки після початку повномасштабного вторгнення споживання хмарних сервісів Microsoft Azure в Україні зросло майже у 7 разів. А український ринок кібербезпеки зріс у чотири рази за останні вісім років і у 2024 році становив $138 млн. Прогнозується, що впродовж наступних п’яти років він зросте ще на 50% і досягне $209 млн.

Унікальне поєднання компетенцій Київстар у хмарних технологіях та кібербезпеці робить компанію надійним технологічним партнером для бізнесу в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстару дозволили купити Uklon

Київстар вийде на біржу Nasdaq вже цього року — СЕО компанії

Київстар і Starlink впровадять революційний супутниковий зв’язок в Україні