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Київстар вийде на біржу Nasdaq вже цього року — СЕО компанії

06.02.2025 13:00
Ольга Деркач
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Частину акцій провідного мобільного оператора Київстар планують розмістити на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq), імовірно, у третьому кварталі цього року

Київстар вийде на біржу Nasdaq вже цього року — СЕО компанії

Київстар вийде на біржу Nasdaq вже цього року — СЕО компанії Фото: pixabay.com

Про це сказав СЕО Київстар Олександр Комаров під час дискусії Global Outlook: Enduring Change, організованою «Європейською бізнес асоціацією», пише «Інтерфакс».

«Оптимістичний, агресивний термін (лістінгу акцій Київстар на біржі Nasdaq) — це початок третього кварталу», — сказав Комаров.

Процедура лістингу є складним багатоступеневим процесом, зазначив Комаров. Він наголосив, що швидкість його реалізації залежатиме від рішень Американської комісії з цінних паперів.

Генеральний директор Київстар утримався від розголошення деталей щодо обсягу пакету акцій у вільному обігу. Водночас він запевнив, що материнська компанія VEON зберігатиме контрольний пакет.

За даними джерела видання, обговорюється можливість виходу на біржу 15-20% акцій.

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Раніше стало відомо, що VEON, глобальний цифровий оператор, повідомив про намір часткового розміщення акцій українського мобільного оператора Київстар на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq). Для цього компанія підписала протокол про наміри зі спеціалізованою компанією з придбання активів Cohen Circle Acquisition Corp (CCIRU).

У рамках цієї стратегії VEON вже ініціював процес поділу бізнесу, подавши відповідні документи до Торгової палати Нідерландів. Очікується, що процес реорганізації завершиться до березня 2025 року. Крім того, компанія отримала схвалення від власників облігацій із погашенням у 2027 році.

Київстар залишається провідним мобільним оператором в Україні, обслуговуючи близько 24 мільйонів користувачів. Окрім традиційного телеком-бізнесу, компанія активно розвиває цифрові сервіси. До її екосистеми входить медична платформа Helsi з 28 мільйонами зареєстрованих користувачів, стрімінгова платформа «Київстар ТБ», а також хмарні та кібербезпекові рішення для корпоративного сектору. Додатково, через підрозділ Kyivstar Tech компанія активно розширює свою присутність у сфері програмного забезпечення.

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Рубрики: КиївстарСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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