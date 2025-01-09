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Застосунок Київстар ТБ тепер можна завантажити на Xbox

09.01.2025 16:00
Ольга Деркач
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Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ розширила можливості для перегляду світового та українського контенту. Відтепер застосунок Київстар ТБ можуть завантажити всі користувачі Xbox в Україні з Microsoft Store

Застосунок Київстар ТБ тепер можна завантажити на Xbox

Застосунок Київстар ТБ тепер можна завантажити на Xbox Фото: Київстар

Xbox від Microsoft — це один з провідних світових брендів ігрових консолей — спеціалізованих електронних пристроїв, створених для відеоігор. Як правило, виведення зображення здійснюється на телевізор або комп’ютерний монітор, йдеться в пресрелізі компанії.

Інтерфейс платформи Xbox схожий з тим, до якого звикли українці, використовуючи SMART TV. Однак у цій версії Київстар ТБ додатково оптимізовано для зручного користування геймпад-джойстиком.

«Це важливий крок, адже ми прагнемо зробити наш сервіс доступним на всіх пристроях, які важливі для наших користувачів. Впевнений, що можливість дивитися онлайн-телебачення, спортивні трансляції, фільми, серіали та мультфільми прямо на Xbox зробить користування нашою платформою ще зручнішим, а фанатам консолі не треба буде перемикатись між девайсами. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечувати найкращий досвід користування на всіх платформах. Запрошуємо вас завантажити застосунок на Xbox, випробувати його і поділитися вашими враженнями!» — прокоментував Тимур Зайдуллін, керівник відділу розробки та впровадження продукту Київстар ТБ.

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Нині 200 мільйонів людей у світі користуються Xbox. Станом на грудень 2024 року 40,86% українців, які використовують ігрові консолі, надають перевагу саме бренду Xbox.

Нагадаємо, що Київстар повністю переведе на 4G деякі міста України. У Київстарі відзвітували, що за підсумками тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G зросла в середньому на 40%. Задля покращення 4G-мережі в окремих регіонах, буде вимкнена мережа 3G у деяких містах.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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