Застосунок Київстар ТБ тепер можна завантажити на Xbox

Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ розширила можливості для перегляду світового та українського контенту. Відтепер застосунок Київстар ТБ можуть завантажити всі користувачі Xbox в Україні з Microsoft Store

Xbox від Microsoft — це один з провідних світових брендів ігрових консолей — спеціалізованих електронних пристроїв, створених для відеоігор. Як правило, виведення зображення здійснюється на телевізор або комп’ютерний монітор, йдеться в пресрелізі компанії.

Інтерфейс платформи Xbox схожий з тим, до якого звикли українці, використовуючи SMART TV. Однак у цій версії Київстар ТБ додатково оптимізовано для зручного користування геймпад-джойстиком.

«Це важливий крок, адже ми прагнемо зробити наш сервіс доступним на всіх пристроях, які важливі для наших користувачів. Впевнений, що можливість дивитися онлайн-телебачення, спортивні трансляції, фільми, серіали та мультфільми прямо на Xbox зробить користування нашою платформою ще зручнішим, а фанатам консолі не треба буде перемикатись між девайсами. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечувати найкращий досвід користування на всіх платформах. Запрошуємо вас завантажити застосунок на Xbox, випробувати його і поділитися вашими враженнями!» — прокоментував Тимур Зайдуллін, керівник відділу розробки та впровадження продукту Київстар ТБ.

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Нині 200 мільйонів людей у світі користуються Xbox. Станом на грудень 2024 року 40,86% українців, які використовують ігрові консолі, надають перевагу саме бренду Xbox.

Нагадаємо, що Київстар повністю переведе на 4G деякі міста України. У Київстарі відзвітували, що за підсумками тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G зросла в середньому на 40%. Задля покращення 4G-мережі в окремих регіонах, буде вимкнена мережа 3G у деяких містах.

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