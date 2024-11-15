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Власник Київстару розглядає можливість IPO компанії у США

15.11.2024 17:00
Ольга Деркач
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Телекомунікаційна група VEON розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) свого українського підрозділу Київстар у США вже наступного року, заявив генеральний директор групи Каан Терзіоглу

Власник Київстару розглядає можливість IPO компанії у США

Власник Київстару розглядає можливість IPO компанії у США Фото: freepik.com

«Ми ще не прийняли таких рішень, але ми готові розглянути можливість IPO наших місцевих активів. І очевидно, що Київстар є одним з тих активів, які можуть бути в цьому процесі», — сказав Терзіоглу.

Якщо IPO відбудеться, Київстар стане першою українською компанією, акції якої будуть розміщені на біржі США.

За словами Терзіоглу, VEON не мав жодних розмов з українськими офіційними особами на цю тему, оскільки процес все ще перебуває на ранній стадії. Раніше він натякав на потенційний лістинг у Варшаві або Лондоні.

«Для України, я думаю, що місцеве IPO на українському ринку, ймовірно, є трохи більш довгостроковим питанням, ніж IPO на міжнародному ринку», — сказав генеральний директор.

У лютому Nasdaq підписала угоду про партнерство з українським урядом з метою «підтримки розвитку українських ринків капіталу».

У жовтні інвестор-активіст Shah Capital, який володіє 6,75% акцій VEON, закликав групу вивести Київстар на біржу Nasdaq як засіб «розморозити частки власності».

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У 2023 році суд у Києві заморозив 47,85% корпоративних прав Київстару через попередню участь у VEON російських осіб, що потрапили під санкції.

VEON підтвердила своє зобов’язання інвестувати $1 млрд (950 мільйонів євро) у цифрову інфраструктуру України до 2027 року.

«У нас є майже півмільярда доларів готівки в Україні, тому ми продовжимо інвестувати, — сказав Терзіоглу. — Не дивуйтеся, навіть якщо ми підемо і купимо активи в Україні».

Він зазначив, що VEON вже визначив деяких кандидатів у галузі виробництва та розподілу енергії, включаючи сонячну енергетику.

Відповідаючи на запитання, чи може переобрання Дональда Трампа вплинути на діяльність VEON в Україні, Терзіоглу сказав, що його монетарна та енергетична політика була «дуже позитивною з точки зору ринків», таких як VEON.

Минулого року колишній державний секретар США Майк Помпео, який працював у першій адміністрації Трампа, увійшов до складу правління Київстар.

VEON, яка нещодавно перенесла свою штаб-квартиру в Дубай і 25 листопада завершить делістинг в Амстердамі, щоб котируватися тільки в США, також працює над потенційним лістингом свого пакистанського підрозділу Jazz.

Нагадаємо, що Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах. У зв’язку з підвищенням тарифів міжнародними партнерами, зміниться вартість послуг роумінгу в Кабо-Верде та Мальдівах. Також покращаться умови роумінгу в Марокко

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Рубрики: КиївстарСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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