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Київстар запускає нову послугу: що зміниться

26.08.2024 15:00
Ольга Деркач
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З 10 вересня 2024 року Київстар запускає нову послугу під назвою На зв’язку

Київстар запускає нову послугу: що зміниться

Вона об’єднує в собі три популярні сервіси: Хто дзвонив, Автовідповідач, та Повідомити про мене.

Ця послуга гнучка та зручна у користуванні, та допоможе абонентам підключати або відключати окремі сервіси.

Вартість користування для контрактних абонентів — 10 грн/міс, а для абонентів передплати — 0,33 грн/день.

Щоб підключити На зв’язку, потрібно ввести код *139*1#.

«Будь ласка, зверніть увагу. У зв’язку з модернізацією платформи та запуском На зв’язку, базові сервіси Хто дзвонив, Автовідповідач та Повідомити про мене не діятимуть і автоматично відключаться», — заявляють в Київстар.

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Якщо ви користувалися платною версією Автовідповідач Преміум, для вас автоматично підключиться На зв’язку зі збереженням сервісів, які ви використовували до 9 вересня 2024 року. Однак, після переходу на нову послугу, ви маєте налаштувати голосову поштову скриньку. Якщо на попередній голосовій скриньці знаходиться важлива інформація, обов’язково збережіть її до 10 вересня 2024 року, інакше після цієї дати вона буде втрачена.

Нагадаємо, що Київстар оновить деякі тарифи. З 1 вересня 2024 року мобільний оператор Київстар внесе зміни у декілька своїх тарифних планів. Зміни стосуються як контрактних клієнтів так і тарифів передплати.

Раніше ми писали, що Київстар оновив послугу Екстра гроші. Завдяки сервісу Екстра гроші абоненти передплати можуть поповнити бонусний мобільний рахунок, щоб сплатити за послуги зв’язку та інтернету, якщо немає іншого способу внести кошти.

Крім того, Київстар оновив умови заміни SIM-карт. Оновлена вартість послуги для всіх абонентів передплаченого зв’язку, контрактних абонентів та бізнес-клієнтів становитиме 50 грн. Зміни почнуть діяти з 15 серпня 2024 року. Ви можете замінити SIM у магазині Київстар. Негарантійна заміна виконується, у випадках втрати, блокування чи пошкодження SIM-карти.

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За матеріалами: Київстар.

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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