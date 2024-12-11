Київстар запустив нову послугу VoWiFi

Мобільний оператор Київстар запровадив нову послугу — VoWiFi

Завдяки цій технології абоненти зможуть здійснювати дзвінки через мережу Wi-Fi навіть у місцях зі слабким сигналом мобільної мережі.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — сучасна технологія передачі голосових дзвінків. Вона дозволяє отримати якісне та більш чітке звучання голосу та забезпечує швидке з’єднання.

Ця послуга буде корисною у випадках, коли сигнал мобільної мережі слабкий або нестабільний, але є доступ до Wi-Fi. Вона ідеально підходить для використання в напівпідвальних приміщеннях, будівлях з товстими стінами, цокольних і висотних поверхах тощо. Розмови, здійснені за допомогою цієї технології, тарифікуються як звичайні голосові виклики.

Для того, щоб скористатися VоWiFi:

послуга має бути підключена за номером телефону (якщо вже використовується VoLTE окремо підключати VоWiFi непотрібно);

картка USiM;

смартфон з підтримкою VoWiFi в мережі Київстар;

у смартфоні має бути активована функція VoWiFі та встановлено останні оновлення програмного забезпечення.

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Першими переваги VoWiFi зможуть оцінити користувачі послуги «Домашній Інтернет» від Київстар, які мають смартфони Apple з iOS 17 та новішою версією (моделі 2018 року випуску та пізніше).

Згодом послуга VoWiFi стане доступною для користувачів інших українських провайдерів фіксованого зв’язку, а також буде розширюватися список смартфонів, що підтримують VoWiFi в мережі Київстар.

Нагадаємо, що суд зняв арешт з 47% корпоративних прав Київстару. Відповідне рішення повністю скасовує обмеження корпоративних прав Київстару та материнської компанії VEON, попередньо накладене українськими судами.

Раніше ми писали, що власник Київстару розглядає можливість IPO компанії у США. Телекомунікаційна група VEON розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) свого українського підрозділу Київстар у США вже наступного року, заявив генеральний директор групи Каан Терзіоглу.

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За матеріалами: Київстар.