Суд зняв арешт з 47% корпоративних прав Київстару

Відповідне рішення повністю скасовує обмеження корпоративних прав Київстару та материнської компанії VEON, попередньо накладене українськими судами

Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 47,85% корпоративних прав VEON у Київстарі та зі 100% корпоративних прав VEON в її інших українських дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi), повідомляє пресслужба компанії.

СЕО Київстар Олександр Комаров привітав такий крок суду та зазначив, що це дозволить компанії зосередитися на планах щодо розширення покриття 4G, підвищення енергетичної стійкості і розвитку цифрових послуг в Україні.

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«Як компанія, яка котується на біржі Nasdaq, ми щиро вітаємо сьогоднішнє рішення від імені всіх наших зацікавлених сторін. Створюючи безпечне та прозоре середовище для прямих іноземних інвестицій, Україна позиціонує себе як маяк для міжнародного бізнесу та вселяє додаткову довіру нинішнім та потенційним інвесторам», — додає Огі К. Фабела II, голова правління та американський засновник VEON.

Зазначається, що VEON зробив інвестиції в Україну ключовою частиною своєї місії: за час операційної діяльності Київстар було інвестовано понад $10 млрд в економіку країни. А цього року VEON збільшив свої інвестиційні зобов’язання щодо відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом 5 років.

Нещодавні інвестиції Київстар включають придбання нових частот під час аукціону, про що ми писали раніше, і постійне розширення енергетичної стійкості мережі, щоб і надалі підтримувати зв’язок в країні.

Нагадаємо, VEON розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) свого українського підрозділу Київстар у США вже наступного року, заявив генеральний директор групи Каан Терзіоглу.

Якщо IPO відбудеться, Київстар стане першою українською компанією, акції якої будуть розміщені на біржі США. За словами Терзіоглу, VEON не мав жодних розмов з українськими офіційними особами на цю тему, оскільки процес все ще перебуває на ранній стадії. Раніше він натякав на потенційний лістинг у Варшаві або Лондоні.

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