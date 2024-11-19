Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн

Частоти — це основний ресурс мобільних операторів. Вони дозволяють їм покращити свої 4G-мережі та, відповідно, і якість зв’язку для користувачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) провела аукціон із п’яти лотів у трьох діапазонах радіочастот.

У торгах взяли участь найбільші мобільні оператори: Київстар, Vodafone та lifecell. Сумарно вони заплатили 2,895 млрд грн, отримавши в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц.

Найдорожчим лотом були частоти у діапазоні 2355-2395 МГц. Їх придбав перший за розміром мобільний оператор Київстар за 994,8 млн грн. Перші заявки при цьому були мінімальними.

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Також Київстар купив частоти у діапазоні 1940-1945/2130-2135 МГц, запропонувавши підвищення до 448 млн грн.

Частоти у діапазоні 1935-1940/2125-2130 МГц купив третій найбільший оператор lifecell, віддавши за лот 463 млн грн.

Водночас частоти у діапазоні 1945-1950/2135-2140 МГц у 25 регіонах України купив другий за розміром мобільний оператор Vodafone Україна, запропонувавши ставку у 458 млн грн. Це на 250 грн більше за ціну, яку називав Київстар.

Крім того, Vodafone придбав ще й частоти у діапазоні 2575-2610 МГц без торгів за мінімальною ціною в 530,1 млн грн.

Нагадаємо, з початку листопада найбільший український мобільний оператор Київстар оголосив про запуск продажу перших номерів з новим кодом 077, який доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну місткість оператора Київстар.

Також ми писали, що за результатами 9 місяців 2024 року прибуток Vodafone впав на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За результатами трьох кварталів виручка Vodafone перевищила 18 млрд грн. А чистий прибуток Vodafone за 2024 рік становить 2,9 млрд грн.

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За матеріалами Forbes