close-btn
PaySpaceMagazine

Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн

19.11.2024 17:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Частоти — це основний ресурс мобільних операторів. Вони дозволяють їм покращити свої 4G-мережі та, відповідно, і якість зв’язку для користувачів

Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн

Фото: freepik.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) провела аукціон із п’яти лотів у трьох діапазонах радіочастот.

У торгах взяли участь найбільші мобільні оператори: Київстар, Vodafone та lifecell. Сумарно вони заплатили 2,895 млрд грн, отримавши в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц.

Найдорожчим лотом були частоти у діапазоні 2355-2395 МГц. Їх придбав перший за розміром мобільний оператор Київстар за 994,8 млн грн. Перші заявки при цьому були мінімальними.

Читайте також: Хто з мобільних операторів України надає найшвидший мобільний інтернет

Також Київстар купив частоти у діапазоні 1940-1945/2130-2135 МГц, запропонувавши підвищення до 448 млн грн.

Частоти у діапазоні 1935-1940/2125-2130 МГц купив третій найбільший оператор lifecell, віддавши за лот 463 млн грн.

Водночас частоти у діапазоні 1945-1950/2135-2140 МГц у 25 регіонах України купив другий за розміром мобільний оператор Vodafone Україна, запропонувавши ставку у 458 млн грн. Це на 250 грн більше за ціну, яку називав Київстар.

Крім того, Vodafone придбав ще й частоти у діапазоні 2575-2610 МГц без торгів за мінімальною ціною в 530,1 млн грн.

Нагадаємо, з початку листопада найбільший український мобільний оператор Київстар оголосив про запуск продажу перших номерів з новим кодом 077, який доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну місткість оператора Київстар.

Також ми писали, що за результатами 9 місяців 2024 року прибуток Vodafone впав на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За результатами трьох кварталів виручка Vodafone перевищила 18 млрд грн. А чистий прибуток Vodafone за 2024 рік становить 2,9 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах

Vodafone оновив тарифи в рамках послуги переносу номера

Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів

За матеріалами Forbes

Рубрики: КиївстарКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїlifecellVodafone
google news
Новини по темі
Фармкомпанія Farmak здобула премію на міжнародному конкурсі 19.11.2024

Фармкомпанія Farmak здобула премію на міжнародному конкурсі
220 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA 19.11.2024

220 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA
Goldman Sachs трансформує власну криптоплатформу: що планується 19.11.2024

Goldman Sachs трансформує власну криптоплатформу: що планується
Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили 18.11.2024

Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили
Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року 18.11.2024

Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року
NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію 18.11.2024

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію
Вибір редакції
Всі
PaySpace Magazine Awards 2024: продовжується прийом заявок на Премію
ТОП статей 19.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: продовжується прийом заявок на Премію

 Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
ТОП статей 18.11.2024

Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
Останні новини
Сьогодні  20:00

Скільки українці інвестували в ОВДП з початку війни — Мінфін

 Сьогодні  19:30

Рада незабаром розгляне законопроєкт про захист даних: що варто знати

 Сьогодні  19:00

MicroStrategy купила біткоїнів на рекордну суму

 Сьогодні  18:30

Криптотрейдер перетворив $1,9 тис. на $3,6 млн всього за 2 години

 Сьогодні  18:00

Фармкомпанія Farmak здобула премію на міжнародному конкурсі

 Сьогодні  17:30

Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн

 Сьогодні  17:00

Зеленський представив План стійкості України: що готують для бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber